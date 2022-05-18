米食盒餐助抗疫 經濟部獎助餐飲業者應變求新

稻米是上天賜予臺灣土地最珍貴的禮物，臺灣有許多不同特色的優質稻米，在口感上和營養上都獲得很高評價。我國餐飲業者在發展米食料理上具有得天獨厚的優勢，不需仰賴進口。當「新米食文化」成為民眾生活的一部分時，不僅讓民眾可以隨時享受最新鮮的美味，更大幅減少進口所衍生的碳排放足跡，成為了友善在地農業與保護環境永續的一份子。

俗話說：「人是鐵，飯是鋼。」疫情期間，經濟部體認到民眾抗疫需要堅強的抵抗力，特辦理「2022年經濟部盒餐徵選活動」，鼓勵餐飲業者以對環境友善的理念，來開發營養、豐富並且又美味安全的優質米食盒餐，讓一日三餐有更多有趣的新選擇，並挖掘更多元的台灣米食文化。這次的盒餐徵選不侷限在中式料理，目的也是希望更多使用台灣米的料理，如：蛋包飯、壽司、丼飯、海南雞飯、咖哩飯…等，都能以盒餐方式現身。日後等待疫情結束，今日的抗疫盒餐因為有提前研發部署，業者都愛用台灣米及在地食材，將來可以成為國外觀光客來臺灣必品嚐的最佳盒餐集錦。

本次徵選報名至5月25日截止，活動詳情請參閱【2022年經濟部盒餐徵選申請網址https://pse.is/44nzq9】，前200家報名業者可獲得新台幣3,000元至9,000元獎助金，歡迎餐飲業者踴躍報名!另「一日米食生活圈」議題請上【臺灣美食FB粉絲團 https://pse.is/442dh4】，歡迎一起來留言推薦米食並參與抽獎，就有機會將米食相關餐券、美味米食餐點或調理包帶回家！