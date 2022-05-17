輝葉多角經營 輝葉台菜拚e化、輝葉良品積極展店

本土按摩椅品牌大廠輝葉看好國內餐飲市場的發展潛力，於今年初成立「輝葉台菜」，首間店面位於北市長安東路二段近遼寧夜市，目前除了開發一些經典的菜色，亦提供幾項常溫及冷凍料理包，方便民眾在家烹煮，搶搭宅經濟順風車。

輝葉集團總經理施上文表示：「投入台菜餐廳純屬個人興趣，一直以來也算是個吃貨，因此想要擁有自己的餐廳。台菜在融合了川菜、湘菜、粵菜…等各地料理，經過口味的調整，幾十年來發展出獨有的特色，現今的台菜對於美味已有了全新的詮釋。」

「廚師們慢慢做一些菜色的研發，目前重心放在把食材的穩定度做好，未來整合餐廳和料理包，會朝e化去努力，做一些行銷方式的新嘗試，方便網購的客人到餐廳取貨，同時也增加內用的機會，希望能吸引更多人喜歡輝葉台菜。集團第一次做餐飲，累積顧客的評價做到整合也需要一些時間，許多工作還在架構中。」

輝葉台菜於今年初開幕，未來將整合集團在數位行銷上的優勢，朝餐廳e化發展。圖/截取自輝葉台菜 FB

至於是否會循其他品牌相同的運作模式，從年菜逐漸朝向補品及保健食品發展，施上文認為並不排斥這樣的可能性。有考慮將膝蓋、骨力、全身循環等機能保健食品和運動器材做結合，但是對於有效性，還需要一些時間好好研究。

輝葉子品牌「輝葉良品」，繼去年台北民權旗艦店開幕，桃園三民店於今年初也已正式營運，板橋店目前裝潢中，並計畫拓點至台中及高雄。考慮到許多家庭於新居落成或對空間改造時將按摩椅視為標配，輝葉長期累積對皮料與沙發的深厚技術，於今年第三季將推出特色款沙發及茶几，協助顧客在居家改造的空間及家具搭配上，做出更多專業的建議。從嬰幼兒用品、美容保養、按摩運動器材、生活家電到家具，輝葉良品提供一站式購足、全方位的服務。

輝葉表示，為配合防疫，銷售現場每一位顧客體驗產品過後都嚴格落實消毒工作，民眾可以放心前往選購。雖然近期實體店面的銷售稍受疫情影響，但電商的營運表現不俗。除了按摩椅款式不斷升級，輝葉今年推出的「COZY FIT 律動奇機」市場反應極佳，對年輕族群來說是輔助式運動，在做一些像是深蹲或伸展的肌力訓練時，可以增加阻力，效果更好；對銀髮族則是被動式的運動，坐上去非常舒適，又可以提高運動量，大受好評。