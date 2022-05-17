涂崇聖首發攝影展 遠企購物中心 展期至5/31

微光角落的紀實攝影家──涂崇聖，深入街角，用他獨特的視角，真實地記錄社會無奈與詼諧的一面，特別是即將消失的社會一角。涂崇聖首發攝影展──｢出發！轉角發現城市微光｣即日起至5/31在遠企購物中心盛大開展。

開展首日，涂崇聖攝影師談到了深入街頭攝影的契機，因為從事商業攝影20幾年，都是依照客戶需要的畫面去做拍攝，當想要拿出展現自己對於攝影熱情的作品時，卻發現找不出代表自己想法與情感的照片，攝影對於自己的意義到底是什麼？想用怎樣的作品感動他人？來回反覆地審視自己內心的聲音，終於找到平凡街頭裡的散發出來的各種光芒。

開展當日盛況，涂崇聖攝影師講解心路歷程及作品涵意。圖／涂崇聖提供

整裝出發！在世界各角落發現微光，它可以是清晨帶有青草味的陽光、夜晚的點點燈光、街頭裡來來去去的人們散發出來的光，有強光耀眼，充滿歡樂、溫暖、希望；有些黯淡微光帶有無奈與悲傷；涂崇聖說：｢我不斷地穿梭尋找那些等待著我發現的光，將他們真實地呈現出來。｣

涂崇聖攝影師現場作品導覽。圖／涂崇聖提供

本次展出兩大主題──展1｢出發！轉角看見城市微光｣：涂崇聖攝影師深入街角，用他獨特的視角，真實地紀錄社會無奈與詼諧的一面，特別是即將消失的社會一角。展2｢外婆──我的故鄉我的家｣攝影集發表：「童養媳」為中國傳統的婚姻習俗之，通常是把小女孩送養或賣到另一個家庭，由該家庭撫養，長大後 與該家庭的兒子正式完婚、結為夫妻，童養媳形同奴婢，日復一日從事大量的家務勞動。外婆黃鄭笑，出生於民國19年，11歲就開始過著童養媳的生活，終日辛勞直至年老。時光荏苒，一瞬已91歲，現在如此的悠閒但卻孤獨無伴，我看著外婆，努力回憶著她伴隨我兒時成長的日子，歲月的刻痕全在她的臉上，這世上多少回憶值得我們去整理？多少時光值得我們去追尋？我們漸漸成熟，為夢想努力時而迷失自己。僅能把握現在陪你、愛你，從未有過自己的夢想，卻將一生奉獻給家庭，這就是傳統台灣女性的寫照。

【出發─轉角發現城市微光：涂崇聖攝影展】 展覽日期：2022/5/4（三）～5/31（二） 展覽地點：遠企購物中⼼（台北市敦化南路二段203號4F）

攝影作品欣賞：攝於菲律賓，⼀個交接繁榮市區的貧民窟。圖／涂崇聖提供

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