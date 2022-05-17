瞄準端午商機 頂鮮台南擔仔麵小湘粽限量加碼搶第二波攻勢

端午將至，瞄準端午商機，「頂鮮台南擔仔麵」佳評如潮的干貝福臨小湘粽，特別應景推出「粽磅禮盒」6入組（每顆120g），限時特價500元，即日起至6月3日止推出端午限定優惠，頂鮮線上商城訂購滿1,500元享免運優惠，亦歡迎民眾前往頂鮮台南擔仔麵與晶宴會館7間分店自取，可享免運優惠。

頂鮮台南擔仔麵表示，干貝福臨小湘粽上線2周即創下佳績衝破1萬顆訂單量，再限量加碼1萬顆搶第二波攻勢。由老師傅親手炒香內餡，每一口都能感受到頂鮮用心挑選食材，融合海、陸鮮食美味，從粽米炊煮到所有食材拌炒，真空包裝至出貨全程採嚴格把關。

頂鮮台南擔仔麵「端午粽禮盒包裝」。圖／頂鮮台南擔仔麵提供

小湘粽特選台灣優質濁水溪長糯米，內餡嚴選北海道頂級瑤柱干貝，搭配埔里在地香菇、鹹蛋黃、花生、冬蝦、榨菜，還添加綠豆仁，增加甜鹹獨特口感。主廚以上等香菇切絲，紅蔥頭、蝦米大火爆香逼味，炒入干貝絲與豬肉甘甜鹹香，拌入糯米吸收精華至飽滿Q彈，巧妙以綠豆仁、蓮子清香甘甜溫潤干貝鹹味，湘粽的絕妙風味，甜鹹合一堪稱絕配，口齒傳香。

頂鮮台南擔仔麵關係企業「晶宴會館」也同時推廣干貝福臨小湘粽的美味，晶宴全台7館開放店取免運，干貝福臨小湘粽禮盒優惠價500元。今夏最值得品嘗的端午粽，送禮自用兩相宜，一年僅此一檔，欲購從速。詳情可查詢頂鮮粽情粽意禮盒：https://pse.is/3fhapm、頂鮮官網：https://www.dingxian.com.tw/zh-tw或至親臨頂鮮台南擔仔麵選購，地址：高雄市苓雅區光華一路249號、電話：(07)229-6899。