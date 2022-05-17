向傳統製酒工藝致敬限量「格蘭多納桶裝強度原酒 Batch 10」珍稀上市

深藏於蘇格蘭福東高地丘陵深處福格山谷中的「格蘭多納酒廠」，以精心挑選的優質西班牙橡木雪莉酒桶聞名全球，這些酒廠主要是釀造高地單一麥芽威士忌。多年來，在酒廠專屬之窖藏團隊的悉心呵護下，每一個木桶均培養出獨一無二的特性，能與格蘭多納酒廠醇厚並富有個性的高地威士忌相得益彰。格蘭多納酒廠為了紀念代代相傳將近兩百年的古老製酒法，秉持傳統製酒工藝，推出全新的限量款威士忌「格蘭多納桶裝強度原酒Batch 10 單一麥芽威土忌」（The GlenDronach Cask Strength Batch 10）。

百富門（Brown-Forman）台灣分公司行銷總監邱琬瑜表示，蘇格蘭最古老的特許酒廠之一，格蘭多納酒廠傳承了純正的高地風格：複雜飽滿的酒體，非常適合在西班牙雪莉酒橡木桶中緩慢熟成。格蘭多納酒廠發揚創辦人 James Allardice 在 1826 年建立的傳統，將高地單一麥芽蘇格蘭威士忌存放在西班牙安達盧西亞最優質的西班牙 Pedro Ximénez 和 Oloroso 雪莉酒桶中，隨時光蛻變風味。從嚴選之 Pedro Ximénez 雪莉桶的香甜水果風味威士忌，到 Oloroso 雪莉桶釀造出不甜與帶有堅果味的威士忌，皆具有豐富風味的高地單一麥芽雪莉桶威士忌，以深邃的顏色與複雜的風味廣受市場好評。

格蘭多納首席調酒師 Rachel Barrie 博士則表示，為了向代代相傳傳統製酒工藝致敬，「格蘭多納桶裝強度原酒 Batch 10 單一麥芽蘇格蘭威土忌」（The GlenDronach Cask Strength Batch 10）是由從 Pedro Ximénez 和 Oloroso 雪莉酒桶中汲取酒液，精心組合而成。並採用酒廠自 20 世紀初保持至今以威士忌原桶酒精強度裝瓶的習慣，讓鑑賞家更能深入暸解酒廠的特性。酒體豐富而濃郁飽滿，可以品嘗到雪莉酒桶熟成的完整深度。以天然原桶強度為威士忌提供豐富的風味，從濃郁的香料水果蛋糕，到黑櫻桃和薑醬。這款限量版威士忌展現出我們一路走來，秉持製造最出色、具有豐富風味之雪莉桶單一麥芽威士忌的承諾，將格蘭多納酒廠貫徹優異製酒工藝的精神，體現在每一款威士忌中。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)