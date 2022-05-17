秧悦美地歡慶三周年 推住宿超值活動

獨享花園Villa美景 吸取療癒芬多精

全台疫情大爆發，保持身心健康，強化自身的防護力正是抗疫關鍵，而走訪空氣清新綠意盎然的花東縱谷足以讓人放鬆身心，在吸取森林芬多精的同時，提升免疫力。

座落中央山脈下、深耕花蓮36年的君達育樂休閒農場，耗費巨資打造全台唯一以有機香草為主題的文創酒店—秧悦美地度假酒店，已成為不少高端人士休閒度假勝地，為歡慶三周年推出超值住房專案，凡於5/18~6/18期間入住玫瑰天竺葵奢華花園套房之貴賓即可享雙人入住專案優惠價$24,999元起(+10%服務費)，內含精緻養生早晚餐(提供專人送餐服務)、秧悦特製香草健康蔬果飲、獨享戶外湯池、私人花園並加贈精美香草防疫套組，讓貴賓於疫情期間隨時做好個人防護，許自己一個既安心又放心的七感療癒假期，補充滿滿正能量！

想要活動筋骨、伸展肌肉，貴賓可自行於內練習瑜珈吐納，讓身體更健康放鬆。

後花園含私人露天浴池和南洋風貝殼床，可邊呼吸清新空氣邊享受自由獨立而寬敞的空間。

秧悦美地秉持著有機無毒、友善大地的理念，將有機香草融入於日常生活之中。每房均設置全亞洲獨家香草蒸氣室，透過蒸氣讓有機香草分子滲入毛孔促進新陳代謝，同時達到紓壓療癒等多項功能，讓疲憊的身體重新獲得能量，釋放疫情下的煩躁心情再出發；結合輕瑜珈、戶外湯池及私人花園，秧悦美地度假酒店絕對值得您細細品味，感受療癒芬多精下的有機香草世界。

玫瑰天竺葵奢華花園套房有自己的私人小廚房及客廳室內含簡易料理區、客廳等。

秧悦美地度假酒店擁有一萬四千多坪有機無毒的肥沃土壤，讓入住貴賓可在此吸取大量天然有機香草精華，沉浸於奇萊山腳下這片田園美景，感受七感療癒之饗宴，讓身心靈大放鬆！藉由補充有機美食及香草能量，增強自體免疫力。欲知更多周年慶住房專案請參考官網介紹: https://reurl.cc/k1ak2G

本專案提供藥膳養生火鍋由服務人員貼心送至套房，其火鍋食材皆來自花蓮在地有機食材。