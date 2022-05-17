晶華傢俱推薦沃荷多款多功能家具 高CP值受到肯定

台灣最大的連鎖精品傢俱集團晶華傢俱為滿足消費者的需求，推薦多功能家具，以小坪數空間、使用彈性化、節省成本為訴求，如住在紐約、巴黎、東京等國際大城市寸土寸金的狹小居住空間，往往一張書桌翻過來就是張床，不使用時就能收納，可讓生活空間不會有太大壓迫感。

台灣近期掀起這股風潮，越來越多屋主採用家具代替裝潢的輕裝修概念，家具挑選時則注重機能性且能提升居住坪效，因此選擇多功能家具既省錢又省力。

晶華傢俱高CP質、高質感的「沃荷1502全牛L型電動沙發」擄獲重視品味消費者的心，是熱門家具選擇之一。由於該產品不單只能坐，同時還可調式電動椅，可依照個人調整最為舒適的躺坐角度，平常不使用也能回到一般沙發功能，讓人大呼超級實用。

另一經典款的多功能家具為「沃荷KH-270全牛沙發」，採用一字型沙發結合腳椅方式呈現。具有多功能設計，多元化使用，一物多用節省空間利用。腳椅可當貴妃椅使用或充當大茶几，而沙發頭枕可自由調整角度，可適合各種身高民眾。

沃荷KH-270全牛沙發，採用一字型沙發結合腳椅方式呈現，腳椅可當貴妃椅使用或充當大茶几。圖／晶華傢俱提供

相信許多人常覺得在客廳吃飯時茶几太低，需一直彎腰夾菜的困擾，若想要又能泡茶或平時使用的低桌子，又想要方便用餐的高度桌，因而開發出強調伸降功用能完美解決該問題的實用品非「沃荷CT-306茶几」莫屬。

「沃荷CT-306茶几」可兼具茶几、餐桌、辦公桌等多功能，最適合小坪數空間使用。圖／晶華傢俱提供

另一款多功能家具則推薦「沃荷315A2陶板升降茶几」，胡桃色功能茶几配備齊全，喜歡在客廳用餐民眾可將面板升高，方便用餐，而茶几表面的石紋陶瓷面耐刮，既美觀也好用。

晶華傢俱提醒消費者，要選擇多功能家具需注意，目前常見多功能家具大多是透過手去拉推舉方能使用，隨著科技越發達，不少多功能家具也結合物聯網來透過3C控制，選購時要留意日後汰舊換新時，系統與產品是否能相容。

多功能家具雖然較為便利，但相對於尺寸規範仍需相輔相成才能成為一體，為了避免某項功能不符合需求，因此務必要面面俱到審慎思考挑選最適合住家家具。不論是多功能或傳統家具，室內空間事前規畫是最重要的，可避免像購買多功能家具後，而出現空間不夠而擺不下、塞不進窘狀發生。

詳情可查詢：晶華傢俱官網: https://c-h-c.com.tw/、沃荷家具品牌: https://c-h-c.com.tw/portfolio/world-hope/