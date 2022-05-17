2022 五月的藝術星球行旅 易若家

預防地心引力的疫苗 易若家2022年5月20～23台北喜來登藝博會展出（品藝術973）首次展出

我覺得創作和觀想天文、探究哲學，方向一致，一路的分岔，任一的選擇，都要跳躍飛翔，挑戰地心引力的思想解封，思想，跳躍飛翔的能源，充足的補給時，足夠到點燃火箭，趕赴最遙遠行星的壽宴，再策馬回顧唐朝詩人的秦時明月，永遠不需擔憂地狹人稠。

先跳躍原始恆溫的保留區，單純的靈魂與依附著的有機體依偎著，彼此於對方仍然陌生，熟悉的事物限於新聞價值，視力範圍同花園裡的監視器，肉眼抬頭可見的星火與幾處正燎原的戰火都因為太黯淡而無法辨識。

然後繼續跳躍過，約定好一起貧脊荒蕪的幾顆自由落體，小心繞過逐波漂浮滿佈著華麗毒素的食人星，直達離地表不遠的頂端小憩，與每早的晨曦平行，夜晚借一點閱讀的星光，俯視不僅在新聞頻道裡的烽煙，雖然已身在砲火與防空洞上面，總還卸不下保衛精神的鋼盔，模仿心驚的烏龜的殼裡，做深呼吸。

還是沒有煙硝味的對峙來得好，傳統風雅的戰術，誰會拒絕手握兵權與和平無上限，草船靜待東風的益智遊戲？也不需諸葛臥龍再世，大概率基因染色體排列範圍內，以突破自我的真誠冷靜，步步為營，勝利跟善良可兼得。

雖然時光漫漫，也不是映照我獨自創作的鏡子，反而時光太匆促了，就算每晚夢遊仙境，也都是來來去去，說畫中永恆，卻也四季輪流轉，還是一處桃花源。

我跟被創作者都不孤獨的，使用的語系不同，溝通還是少不了，我總要不時停下來聽它說，不只讓它聽我說，隨著時令節氣調整變化，以致適應自然復育而活的境界，易經言 若無世上萬物，人類也無法獨活，尊重物種生命的永續，水源不絕之江湖方能通大海。

相互牽引，互相歸咎，激起星河的風雲浪潮，才有陽光和水生長糧食，都說人生在世一切別用說的，要用做的，不朽的日月星辰親自示範，我這身為滄海之一粟，也算是落實了，怎麼說宇宙乾坤也億萬年修煉形成，亂中一定有比尺輪還精密的秩序，早牢牢圈佔的各有的領空，既然時空皆是天地私領域，路過者不可貪戀，創作的年華短，創作而生的芳華不斷，已是傳奇，已自由飛翔不拘泥於舊俗，其餘，就看這思想能量足不足力穿透過這大氣層的框了。