瞄準端午商機 美威鮭魚推健康「美威雙饌鮭魚粽」南北粽組合

端午將至，粽子應景上市，瞄準端午商機，為提供消費者健康、美味、高品質的粽品選擇，全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團於亞洲首創鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，進軍肉粽市場，即日起陸續於全台美威鮭魚專賣店、美威鮭魚廚房（廚藝教室）、美威鮭魚網路商店販售「粽」所矚目、超強南北粽組合的「美威雙饌鮭魚粽」，一推出即受到消費者的青睞。

因應端午肉粽市場競爭日益激烈，美威鮭魚提供別具新意的松阪級美粽，顛覆一般以豬肉為主餡的傳統製程，改以簡練烹調突顯鮭魚的鮮甜特質，不但提升粽品價值，亦符合疫情下現代人訴求健康、營養的飲食習慣。「美威雙饌鮭魚粽」每袋5顆，包含不惜成本將鮭魚與紅藜麥雙頂級食材入粽的「珍饌鮭魚紅藜粽」3顆、以及嚴選鮮嫩鮭魚、鹹蛋黃等拌入熱銷品「鮭魚干貝XO醬」的「干貝XO醬鮭魚粽」2顆，每袋定價388元。（實際銷售價格依照各通路公告而定）

「珍饌鮭魚紅藜粽」滋味豐潤香黏卻不油膩，細品來自大海的濃郁鮮美。圖／美威鮭魚提供

其中的「珍饌鮭魚紅藜粽」，美威五星研發團隊將「南部粽」的傳統古早作法賦予新意，先以黃金比例將軟黏細緻的圓糯米融合香Q順口長糯米，可增添豐富口感，加入素有「穀物中的紅寶石」美譽的紅藜麥拌炒入味，搭配栗子、香菇、花生，以及新鮮鮭魚入粽水煮，滋味豐潤香黏卻不油膩，細品來自大海的濃郁鮮美；「干貝XO醬鮭魚粽」則運用傳統北部粽的料理手法，以熱銷產品「鮭魚干貝XO醬」入饌，將經3:1最佳比例炊煮而成的長糯米、圓糯米，加入鮭魚干貝XO醬、主廚秘製醬汁一同拌入提升嚼勁層次，再包進古早紅蔥酥、鹹蛋黃、花生、蝦米、香菇，綴上腴潤鮮甜的鮭魚，滋味帶勁的頂級美粽，亦是今年端午最出眾的品味臻禮。

「美威鮭魚干貝XO醬」滿溢鮭魚鮮香的溫辣口感盡是滿足，成就Q彈順口、滋味帶勁的頂級美粽。圖／美威鮭魚提供

由於傳統肉粽多使用高熱量、高脂肪食材，若攝取過多恐對身體造成負擔，尤其在疫情持續延燒之際，民眾除了勤洗手、戴口罩外，更需聰明擇食、增強體力，而含有Omega-3不飽和脂肪酸及多種營養素的鮭魚，為提升身體防護力的營養食材之一。

國立臺北大學李芷薇營養師指出，面對疫情高峰之際，是考驗人體免疫力的時候。鮭魚有人體無法自行合成的Omega-3不飽和脂肪酸EPA和DHA，可以發揮抗氧化、抗發炎效果，是防疫時重要的營養補給，且富含優質蛋白質，還能支持免疫系統正常運作，而其中維生素D可有效抑制病毒、細菌感染，強化身體防禦機制；此外維生素B群則有助於維持能量正常代謝、幫助維持神經系統功能 。 根據美國心臟學會（AHA）表示，一周建議最少吃兩次含有油脂與高Omega-3不飽和脂肪酸的魚類，例如鮭魚。在疫情肆虐之下，除了做好日常防護措施，建議可多吃有效增強體力的鮭魚，可提升免疫作戰力。

美威鮭魚自成立以來，秉持著以「頂級選材、輕鬆料理」的理念，推出多樣化的鮭魚產品。「美威雙饌鮭魚粽」組合在簡約便利的包裝下，將成本著重於食材，期望以健康、優質五星美味，成為消費者送禮、自用兩相宜的粽香珍品。詳情可查詢美威鮭魚網路商店：https://www.supremesalmon.com.tw/