展昭台中最大寵物用品展

台中最大的展昭台中寵物用品展，與中部史上第一場大型戶外用品商展台灣戶外用品展-出走台中，於13-16日臺中國際展覽館共同開展，整體規模將超過790格攤位、200多家寵物知名品牌與戶外品牌齊聚一堂，展出廠商包括：特百滋 Drink with Tapazo餐酒禮盒、汪事如意 摘星特選粽五品饗宴禮盒 、Travel Box Monkey號露營車 、飆風對戰卡丁車 、漂浮引力－街頭選物快閃店 等。為慶祝展覽首次合併展出，開幕當日特邀電音三太子繞展場活絡氣氛。

隨著後疫情時代的來臨，與疫情共存已成為未來的防疫方向。近年因無法出國，現代人的休閒娛樂也逐漸改變，台灣民眾紛紛出走戶外露營，奔向山林的懷抱。甚至，毛小孩也加瘋露營的行列。適逢端午連假即將到來，瞄準這波寵物瘋露營商機，主辦單位力邀廠商展示５星級露營車摘星套組。

現場民眾可現場體驗市價300萬的Travel Box Monkey號露營車，並帶毛寶貝享用汪事如意，推出的2022摘星特選-寵物界毛其林粽五品饗宴禮盒，其中最令寵物垂涎的摘星，首選黑鮪魚鑲櫻花蝦肉粽，也將在展覽首度曝光。此外，即使無法經常出門，生活的儀式感也不能少！Tapazo獨家推出限定聯名餐酒禮盒搶先在展覽曝光，將凍乾打造成視覺與味覺的雙重享受，推出開胃三層杯，並搭配聯名款啤酒，讓人寵共享美宴佳餚。

現場推出多樣人寵瘋戶外的體驗活動，包括首次進駐展場的跑跑卡丁車飆風體驗區，打造破100平方公尺大型體驗場，不管大小朋友、大小毛孩皆可一起體驗競速、甩尾的飆速快感，潮流滑板體驗區－街頭選物快閃店，則力邀多位資深滑板達人進行滑板教學與體驗，還有最新型電動滑板，提供飼主跟毛孩一起走進戶外，成為帥氣的人寵共板滑行新選擇。

展出廠商包括：特百滋 Drink with Tapazo餐酒禮盒、汪事如意 摘星特選粽五品饗宴禮盒 、Travel Box Monkey號露營車 、飆風對戰卡丁車 、漂浮引力－街頭選物快閃店 等。