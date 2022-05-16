貿協鎖定菲柬泰 辦連鎖加盟線上拓銷團

經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理的「2022連鎖加盟東南亞商機線上拓銷團-菲律賓、柬埔寨及泰國」於5月10日至13日登場。活動邀集六角、揚秦、皇翼、鮮茶道、紅太陽、黑沃、上統、石城、福汎、見隶、歐客佬、川禾逸、子佳、潔麟及富屋等16家臺灣知名連鎖品牌商、餐飲、生活服務及食品原料業者，計與63位買主完成99場線上1對1視訊洽談，預估創造商機405萬美元。v

外貿協會表示，菲律賓、柬埔寨及泰國等3國是連鎖產業在東南亞地區最具市場開發潛力的市場。超過1億人口的菲律賓，從餐飲到生活服務等項目之消費通路正朝連鎖化發展。泰國則為知名的旅遊、美食之都，是各類連鎖品牌必爭之地，尤其餐飲口味與柬埔寨相仿，通過泰國市場考驗的產品於柬埔寨較能獲消費者青睞。而柬埔寨則處於成長期市場，尤其中產階級竄升後，正吸引許多各國連鎖品牌的進駐。

為協助國內連鎖品牌業者掌握市場布局時機，活動由線上說明會打頭陣，吸引買主於媒合前上線觀看各團員廠商介紹，了解品牌及相關產品、服務；媒合會接續登場後更成功洽邀到多家各國當地深具代表性買主上線洽談，包括已成功將自有品牌拓展至印尼和新加坡的Chef Tony’s Snackfoods，被全球釀酒集團Carlsberg收購且現為柬埔寨最大的啤酒廠Cambrew，泰國T.A.C. Consumer PCL上市公司及泰國最大的購物中心The Mall集團等。

此外，媒合會亦談出不少新商機，如在菲國當地極具影響力的大型貿易商NorthSails International Ventures及電商Shopper Sibs，看好我國連鎖品牌的炸鷄大獅及OKLAO（歐客佬）在當地市場的發展潛力，表示將安排行程來臺洽談合作細節。另泰國及柬埔寨當地通路商有意引進臺灣連鎖品牌Fullhouse Foreclosure（富屋法拍）前往當地設立示範門市；T.A.C. Consumer PCL 及Win Food則青睞臺灣上統食品的產品潛力，將進一步研擬雙方合作方向。而The Mall集團與Hillkoff對OKLAO（歐客佬）及BOBA CHiC（徐可波）兩品牌的特色，表示未來有合作空間；柬埔寨買主DN TRUTH則有意代理Presotea（鮮茶道）品牌。

貿協強調，此次活動結合說明會與媒合會，創造1加1大於2的效益，普獲買主及團員廠商的高度肯定；即使疫情當道，但將持續協助我國連鎖業者爭取商機絕不間斷，接續規劃包括組團參加馬來西亞、印尼及新加坡等國家的連鎖加盟暨授權展，同時亦將針對菲律賓及越南等重點市場加強推廣，相關資料可至網頁（https://events.taiwantrade.com/2022franchise ）查詢。