通膨影響粽價飆升 統一企業集團「鮮拾」網購祭抗漲優惠

端午佳節在即，今年受通膨影響，粽子關鍵原物料粽葉、糯米、鹹鴨蛋、豬肉漲價，但因疫情升溫，端午粽禮市場商機逆勢看漲，線上網購買氣更是大幅提升。統一企業集團旗下的線上生鮮銷售平台「鮮拾」與全民齊抗漲，商品挑戰全網最低價，食品類滿899折50元，全站商品消費滿1,500再折150，滿399元即享免運優惠等多種折扣。即日起至6月5日，滿2500加碼贈印花樂聯名鮮拾好食袋。

餐飲業者表示今年粽價普遍調漲5%至10%。民眾可輕鬆線上下單，新鮮宅配到家，零接觸也方便向長輩朋友送禮表心意。

消費滿2500加碼贈印花樂聯名鮮拾好食袋。圖／鮮拾提供

「鮮拾」是由統一企業集團百分之百投資的統一數網股份有限公司經營，致力打造線上購物安全便利的交易環境，服務熱愛生鮮食材的消費者。此次端午節更上架多款地方農會特色粽，包含大甲農會、五結農會、石門農會等，讓消費者不受疫情、地域限制，品嚐台灣道地的好滋味。

「鮮拾」此次端午節上架的多款特色暢銷粽包括:「石門農會」田媽媽古早味肉粽、「億長御坊」北部台灣粽 、「嘉義福源」栗子蛋黃花生香菇粽、「南門市場立家」湖州鮮肉粽、「晶華酒店」干貝八寶粽禮盒。

「石門農會」田媽媽古早味肉粽每袋10顆，嚴選圓糯米之Q香特性，加入紅蔥酥、五花滷肉及精選之金鉤蝦拌勻，融合香氣十足的台灣香菇、花生及烘烤香酥的蛋黃，遵循古早做法，吃起來讓人有懷舊的感覺，吃過的人都讚不絕口。

「億長御坊」是南門市場60年老店，這次推出北部台灣粽每盒6個，採用紅蔥頭、蝦米、香菇絲炒製，曾榮獲天下第一攤油飯類金牌賞，口感濃醇，清鮮卻不膩。

億長御坊北部台灣粽(左)、晶華酒店干貝八寶粽(右)線上網購宅配到府。圖／鮮拾提供

「嘉義福源」栗子蛋黃花生香菇粽2盒組(5入/盒)，嚴選上等濁水溪糯米、北港花生、及整顆栗子，溶入粽葉清新香氣，遵循傳統手工製作，口感Q軟香氣十足的經典南部好滋味。

「南門市場立家」湖州鮮肉粽2袋共10入，店內招牌湖州粽用料傳統、口味獨特、口感香Q，曾獲全台十大名粽網路票選第一名。

台北晶華酒店嚴選出品干貝八寶粽4入禮盒組，每顆重量180g，傳統風味肉粽使用台灣糯米以蔥酥、金鉤蝦、魷魚爆香、再包入肥瘦適中的豬肉、干貝、香菇及鹹蛋黃等多種豐富餡料，完成這道豐潤圓滿的美粽，送禮自用的首選。

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