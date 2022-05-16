李多熙自信分享維持肌膚「V型美肌力」的秘訣

SNS時代（社交網路時代，Social Networking Services），緊實無死角又自帶聚光燈的細緻無瑕小臉，拍攝出高清不靠濾鏡的完美膚質，是所有愛美女性共同追求的目標。來自韓國醫美技術的「MIRAE未來美」品牌，由韓國醫美專業團隊與MIRAE亞太研發實驗室共同技術合作，專研最先進的保養科技成分，打開肌膚未來美麗的關鍵。「超級A醇繃繃系列」於2022年5月重磅上市，提供消費者媲美醫美療程的居家高效能保養，全系列共推出精華、面膜、潔顏乳，只要7天，校正回歸老化危機，漸進式改善皮膚粗糙暗沉、毛孔粗大、細紋、鬆弛等困擾！

未來美重磅新品-超級A醇繃繃系列。

李多熙自信分享：「面對未來我從不畏懼」 未來 美就對了！

韓國時尚代名詞「李多熙」招牌的V LINE，每每在出演高人氣韓劇、韓綜時，不管完妝或素顏，總是那樣的完美零死角！拍攝行程忙碌的她曾分享「帶妝時間過久，很容易堵塞毛孔，因為會特別使用幫助深層清潔的商品，同時也對臉型輪廓跟緊實管理非常要求」，在面對拍攝工作時力求作品與拍攝無差別的精緻臉蛋，貼心的為攝影師及導演省去修圖的時間，因為沒有多餘時間做肌膚管理，因緣際會下接觸到了未來美，很喜歡品牌「速效保養」的概念，在拍攝現場分享：「老實說，我已經完全成為了未來美的粉絲呢！商品快速又有效，為我省去很多保養時間，可以輕鬆的保持完美狀態上鏡，讓我面對未來不用畏懼」！

未來科技 帶給妳未來的美！緊緻毛孔 x 淡化細紋 x 透亮發光

未來美研發實驗室總監提到：我們經常會使用A酸來治療痘痘、粉刺、毛孔粗大、肌膚粗糙紋理等問題，對於抗老化跟促進膠原蛋白增生，維持年輕也有很好的效果，而A醇與A酸同為維生素A衍生物，但A酸屬於藥品，通常需要透過醫囑來進行治療，相比A醇就溫和許多，所以法規是允許添加在保養品裡面的，但很多人對A醇是又愛又恨，因為擦了之後肌膚是非常有感的，煥膚後的肌膚會像新生BABY一樣嫩沒有毛孔，但需要忍受會脫皮紅癢的過渡期。因應如此現象，走在保養科技前端，每一次推出新品總會引領潮流的未來美，獨家研發緊緻繃繃３大配方，大幅降低刺激性並維持高能效果，其中以系列明星單品「超級A醇繃繃精華」改善肌膚緊緻透亮效果最受矚目！

韓國超級Ａ醇 即效感受V型提拉！不用開美肌就能緊緻透亮

未來美「超級A醇繃繃精華」水感好吸收質地一抹極速吸收，獨家使用緊緻繃繃核心3成分－超級Ａ醇、韓國專利提拉胜肽、高純度積雪草苷，高效能成分讓保養快速有感！

維他命A醇在毫無保護的情况下，容易被太陽光氧化及分解，未來美是首個將維他命A醇成分以雙層包覆技術，透過抗氧隔離外層保護A醇維持活性，包一層微米緩釋內層，內層包覆黃色極小化A醇，好好的保存於精華當中，藉此提升維他命A醇的穩定性及功效，可以將高濃度A醇成分於皮膚内緩慢釋放，減少刺激性並發揮最大化煥膚效果，達到精準改善細紋、粗糙、暗沉、毛孔粗大，還能改善粉刺痘痘問題。未來美超級A醇成分使用獨家雙層包覆技術，保護100%活性，有感促進肌膚更新，使膚質細緻光滑，不僅如此還添加了韓國專利提拉胜肽，結合2種三胜肽+2種六胜肽，讓原本鬆弛肌膚加倍支撐，還原繃彈平滑，另外有許多人擔心肌膚耐受性的問題，繃繃系列添加了95%高純度的積雪草苷，不僅讓繃彈的效果更加乘，同時也可以做到有效的修護舒緩，修護肌膚屏障，舒緩乾敏和脫屑！

全新「繃繃面膜」首創Ｖ型提拉帶設計 讓面膜突破框架 更有功能性

李多熙於品牌採訪中提到：「我非常喜歡8分鐘面膜，除了可以快速做好保濕之外，肌膚管理效果也是非常驚人，它也很多種類可以選擇，但我最喜歡繃繃面膜，除了保濕之外，對肌膚的拉提緊緻有非常顯著的效果，所以每週一定會使用2-3次」！未來美緊緻透亮繃繃面膜使用韓國創新Ｖ型緊膚膜，臉頰兩側採用「V型延長提拉帶」設計，可緊緊包覆任何臉型，一敷緊緻透亮。

未來美超級A醇繃繃面膜，一敷緊緻透亮，繃得發亮。

建議使用順序：

【日常保養】清潔→化妝水→繃繃精華(本產品添加較高濃度的A醇精華成分，建議於夜間使用，初次使用建議2~3天使用一次，待肌膚耐受性提高後，再漸進式增加使用頻率次數)→其他保濕乳液/乳霜→防曬(日間使用防曬係數SPF30以上)

【面膜護理】清潔→繃繃面膜(建議每週敷2~3次，每次15分鐘)→繃繃精華→其他保濕乳液/乳霜→防曬(日間使用防曬係數SPF30以上)

即日起於MIRAE未來美官網、愛女人購物網、momo購物網正式販售

繃繃面膜將於五月中陸續於各大藥妝通路販售