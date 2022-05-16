端午節粽子“酒”要這樣搭帝亞吉歐酒款搭配推薦

端午佳節將至，除了賽龍舟、戴香包、掛艾草與菖蒲等傳統習俗之外，吃粽子更是家家戶戶必備的應景食物，今年世界烈酒集團的先鋒Diageo帝亞吉歐特別推薦三款經典酒款佐粽子的餐酒搭配，除了為粽子增添風味上的層次韻味，更是個人品味及追求儀式感的極致展現。三款威士忌不管是搭配香甜軟糯的甜粽或是鹹香適中的鹹粽，都相當適合在這端午仲夏節日，與家人一同細細品酩。

其中「慕赫16年單一麥芽威士忌」厚實飽滿的酒體與香甜滿溢於口腔間的雪莉風味，強烈卻富含層次的風味，蘊含著芬馥的堅果與甜美花果香氣。宛如肉脂般鮮甜的醇厚風味，搭配上餡料多為豬肉、蝦米、栗子，口味較重、香味濃郁的北部粽，獨有的Meaty氣息與濃郁的雪莉風味，平衡了粽子的餡料油膩，更增添豐富的口感。

圖為「泰斯卡10年單一麥芽威士忌」搭配上內餡包有醃漬豬肉的湖州粽，或是以各式海鮮為內餡的奢華海味粽子泰斯卡獨特的煙燻香氣以及鮮明的海潮香氣和淡雅的鹹味，都可以與粽子產生非常棒的共鳴。業者提供

另外，具有強勁的煙燻泥煤和海水鹹味，洶湧的海味之間，更帶有迷人胡椒香氣的「泰斯卡10年單一麥芽威士忌」，搭配不管是內餡包有醃漬豬肉的湖州粽，以水煮的方式吃的到肉的鮮味，或是以各式海鮮為內餡的奢華海味粽子，搭配上泰斯卡獨特的煙燻香氣以及鮮明的海潮香氣和淡雅的鹹味，都可以達到非常棒的共鳴，尾韻上仍能感受到溫暖麥芽，以及豐富的乾果香甜，都能體現與粽子酒食搭配的畫龍點睛之效。

圖為「蘇格登15年單一麥芽威士忌」輕盈的酒體卻帶有馥郁花果香氣，搭配上綿密香甜的甜粽不僅可以降低內餡甜膩的程度，濃厚花卉香氣、新鮮柑橘水果風味更能刺激味蕾。業者提供

而以長時間發酵，造就豐富層次，優雅花香在喉間輕盈舞動的「蘇格登15年單一麥芽威士忌」，瓜果香甜滿溢芬芳而清新，輕盈的酒體卻帶有馥郁花果香氣，搭配上綿密香甜的甜粽不僅可以降低內餡甜膩的程度，濃厚花卉香氣、新鮮柑橘水果風味更能刺激味蕾，如此多元豐富的口感，與任何口味的甜粽都會是絕妙的組合。

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