發現確診者足跡 三重點速尋消毒廠商

隨著台灣整體疫情持續升溫，確診足跡也是不斷出現。許多業者在發現確診者足跡後，為了員工與客戶的安全，也都會盡快聯絡專業業者來進行消毒處理。居家服務平台「HoHo好服務」在近期就收到了不少消毒委託案件，因此HoHo好服務也整理了以下幾點，讓民眾在聯絡消毒公司時可多加注意的地方，更能進行有效安全的消毒處理。

HoHo表示，首先在聯絡時，第一點就是說明需求及環境情況。目前除了因應確診者足跡進行消毒外，進線詢問預防性定期消毒的企業也越來越多。HoHo建議在預約時除了說明清楚消毒環境外，也可備註是否有確診者足跡，除了會盡快安排外，消毒人員在施作時也可做出相對應的防護措施，保障雙方安全。

其次，與業者確認施作藥劑與滅菌方式。在與消毒業者聯絡時，也可詢問一下對方使用的消毒藥劑是否有通過環保署相關認證。以HoHo的消毒團隊舉例，除了是使用通過認證的安全藥劑外，人員皆也都通過環訓所訓練，且滅菌方式是採用水霧式空間滅菌，讓極細水分子在空間中飄散，才能全方位快速消毒。

第三點就是請業者提供消毒相關證明。在施作完成後，也可請消毒廠商提供施作過程的照片或消毒證明。除了能更加清楚作業流程外，也能給員工及客戶一份安心感。

另外，因目前有許多人其實是無症狀感染者，HoHo建議各餐廳、企業也可每週進行預防性消毒作業。除了保護員工及顧客安全外，也能讓台灣整體的防疫環境更加完善。HoHo好服務 : https://www.hohoho.com.tw/