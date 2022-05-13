聲寶莞固和食插旗台南 安平會館13日開張

文/林宜蓁

聲寶集團旗下餐飲品牌莞固和食進駐台南，今(13)日在位於台南市安平區健康四街3號的安平會館舉行開幕儀式，這是莞固和食在台第4家分店。聲寶集團總裁陳盛沺表示，之所以在大台北以外地區台南拓店，一來台南與日本有很深的文化淵源，二來2年前集團把重要的空調、家電產品的生產基地轉移到台南科工區。看中台南的經濟潛力發展，以及呼應中央的南向政策，陳盛沺說不需捨近求遠，預計在地投產的27億元，可帶來近70億元的產值。

由聲寶獨家引進＂がんこ＂，並成立的莞固和食GANKO餐飲品牌，今天大張旗鼓地在台南安平會館開張剪綵。獲邀來賓包括台南市副市長戴謙、日本GANKO本社總料理長笠原隆昌、聲寶集團總經理許經朝、副總經理陳玉光，以及台南在地企業，直得科技董事長、現任億載會會長陳麗芬、鳳記國際機械董事長魏燦文、宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖、遠程光學董事長陳本偉等人皆到場祝賀。

聲寶集團總裁陳盛沺表示，有別於大台北地區分店走的是大眾客層，安平會館鎖定的是商務人士，價位高，菜色也較為精緻，供應的是懷石料理。圖文／林宜蓁

陳盛沺表示，為完整呈現日本「和食」傳統飲食文化，莞固和食安平會館慎重敬邀日本GANKO總料理長笠原隆昌先生來台坐鎮。有別於大台北地區分店走的是大眾客層，安平會館鎖定的是商務人士，價位高，菜色也較為精緻，供應的是懷石料理。相對用餐環境隱密安靜，適合企業人士宴客。看好台南人愛好日本料理，第5家分店也已鎖定台南，價格親民，走的是家庭料理，希望聲寶的南向政策，透過餐飲事業版圖的擴張，可以深耕、深植府城的人心。

考慮到台南人嘴挑及市場特性，安平會館選在台南市行政中心附近，緊鄰著台南市政府、市議會、地方法院等各大政府機關，非常適合有商務需的之客群餐敘；爾後台南都會區北外環道路、台61線延伸至台86線計畫完成，讓大台南30分鐘生活圈，住在市郊邊陲市民可方便大啖懷石料理。

安平會館裝潢用木質色調呈現典雅深沈的氣氛，搭配拉門設計創造多種複合用餐空間，滿足商務和家庭等隱私需求。圖文／林宜蓁

安平會館為佇立於一幢新落成的現代和風寓所，前庭特請景觀園藝師經手，還原日式庭院造景，加上位處幽靜僻壤的住宅區內，讓人彷彿身處京都近郊之意！進門後映入眼簾的牆面意象凸顯台南獨特的歷史色彩，抽取億載金城不同色階磚塊元素暗喻時光的流變，象徵歷史時代的片段相互堆砌而成。內裝用木質色調呈現典雅深沈的氣氛，搭配拉門設計創造多種複合用餐空間，滿足商務和家庭等隱私需求，此外會館全區座位約可容納60席左右。

莞固和食在食材選品上，以訴求當令新鮮、滋養豐富、珍貴少見為最高指導原則！再將台日食材在飲食文化與藝術中取得最佳平衡，遵照春夏秋冬四旬上演，尋求當季盛產而將菜色有所萬千變化。圖文/林宜蓁

安平會館菜色為三套精緻正統關西懷石料理，提供價位1580元、2580元、3580元三種價位懷石料理供饕客選擇（餐點價格需另加10%服務費），更體貼茹素者與孩童，推出精進料理及兒童套餐，還有多樣道地日本酒及紅白酒，以餐搭酒美味精緻，滿足不同貴賓之用餐需求。