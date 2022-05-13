2022端午甜粽首選- 紅豆食府「甜心冰粽組」

以道地上海料理聞名全台的紅豆食府近期推出「甜心冰粽組」，包括心太軟 (紅豆麻糬)、脆酷花生、奶茶波霸，共有3種口味，外型精緻玲瓏，口感沁涼Q彈，是炎熱季節甜品的最佳選擇，適合端午佳節選購，闔家團聚享用。

超人氣心太軟冰粽，綿密的紅豆泥和紅豆粒包裹著Q彈麻糬，口感豐富，紅豆迷們不能錯過；脆酷花生冰粽，以濃郁花生餡搭配花生碎顆粒，香脆的口感，成就冰粽百吃不膩的經典；珍珠奶茶冰粽，當珍珠遇上香濃奶茶，是今夏最夯的幸福滋味，大小朋友都會喜愛。

此次端午節檔期，紅豆食府亦提供多樣性的粽子品項，各式組合能滿足饕客們的味蕾。

📌鮮粽禮盒（古早味鮮肉粽x 2 + 珠貝鮮肉粽x 2）

古早味鮮肉粽：主廚嚴選少油少脂的五花肉，加入秘製滷汁文火慢滷，肉質軟嫩入味，油蔥酥爆香的香Q糯米飯，香蒸後米飯彈牙可口。

珠貝鮮肉粽：文火慢滷軟嫩入味的五花肉，加入珠貝、香菇、栗子、鹹蛋黃、花生等傳統食材為餡，外層選用以頂級長糯米、油蔥酥爆香Q彈糯米飯，滷香陣陣撲鼻，是品味高級的傳統美粽。

📌綜合雙享粽禮盒（古早味鮮肉粽x 2 + 湖州豆沙粽x 2）

古早味鮮肉粽：主廚嚴選少油少脂的五花肉，加入秘製滷汁文火慢滷，肉質軟嫩入味，油蔥酥爆香的香Q糯米飯，香蒸後米飯彈牙可口。

湖州豆沙粽：嚴選上等糯米包裹特製豆沙餡，香甜不膩口，入口後甜味蔓延，幸福爆表。

📌客家粿粽禮盒（客家粿粽x 6）

客家粿粽外皮Q彈綿密，內餡飽滿多汁，香氣十足，保留客家傳統獨有特色，一口即上癮。

詳情請見紅豆食府網站：端午粽香 (redbeaneshop.com)