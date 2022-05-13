BRUNO首度攜手SOU・SOU推出「SOU•SOU經典電烤盤」 打造和風新潮流

疫情擾亂民眾出國機會，因此近二年掀起偽出國風潮。5/12日本風格家電知名品牌BRUNO首度攜手京都文創品牌SOU・SOU共同推出台灣限定款「SOU・SOU經典電烤盤全配五件組」在台灣閃亮登場。融合東京時尚與京都印花美學，打造出令人驚豔的和風爆款，讓粉絲們不需出國，也能在餐桌上享受濃濃日本風情與生活儀式感。

廚電結合食器 打造京都餐桌美學伸展台

針對講究生活的日本人而言，完美的料理不單只有美味，家電、餐具與食具等所帶來的視覺享受更不可或缺，更是塑造餐桌美景的必要利器。瞄準餐桌儀式感對現代人的重要性，日本知名風格家電品牌BRUNO首次聯手SOU・SOU推出充滿京都氣息風味價值6,580元「SOU・SOU經典電烤盤全配五件組」。採用日本京都印花設計及SOU・SOU獨特不斷重複的花紋和符號，以及京都傳統紋樣和阿拉伯數字設計，讓消費者在家烹飪也能打造京都料理美學。

不同於簡潔日式無印風，SOU・SOU將京都傳統紋樣轉化爲獨樹一格的現代設計。該品牌發音起源於日本對話中的常用語「そう、そう」，意思是「對啊～對啊～」，表示認同及肯定，並建立在人與人生活上的連結。

「SO-SU-U十數昆」跨越國界的數字紋樣

SOU・SOU限定款經典電烤盤(全配五件組)，採用阿拉伯數字0至9十個數字符號作為設計發想，「SO-SU-U十數昆」是「SO-SU-U十數」的兄弟紋樣，顛覆原先整齊的排列樣式，將眾多數字混合在一起，使其隨性而分不清界線，同時讓外觀更為簡潔、可愛並富有親和力，將京都的紋樣轉化為獨樹一格的現代風味，融合BRUNO電烤盤的時尚百變風，興起京都印花設計 X 東京時尚家電的一波新潮流。

SOU•SOU經典電烤盤(全配五件組)包含BRUNO & SOU・SOU多功能電烤盤、SOU・SOU陶瓷盤組 (2入)、SOU・SOU陶瓷迷你杯碟組、SOU‧SOU附蓋雙層不銹鋼隨手杯與SOU・SOU大容量保冷袋，民眾宅在家也能恣意享受京都美學生活。居家辦公時也不妨使用SOU・SOU陶瓷迷你杯碟組裝抹茶與和菓子享受下午茶美好時光;炎熱夏季即將來臨，SOU・SOU附蓋雙層不銹鋼隨手杯大容量可輕鬆補充一日所需水分；使用BRUNO & SOU・SOU限定款經典電烤盤可烹調出京都風味美味佳餚來宴請親友，不會由於疫情而拉開彼此距離。

SOU‧SOU附蓋雙層不銹鋼隨手杯，強調大口徑與防塵上蓋設計，飲用方便又安心。圖／BRUNO提供

當民眾烹煮後的美味料理放在SOU‧SOU 陶瓷盤組上，精緻擺盤不僅可妝點餐桌風情還能讓民眾食慾大開，若需外出採買，SOU・SOU大容量保冷袋可保冷保溫、大開口設計好裝好取物，手提肩背皆可，是防疫期間外帶餐飲的好幫手。

SOU‧SOU大容量保冷袋_大開手設計方便拿取物品，機能保冷層讓食物維持最好狀態。圖／BRUNO提供

因應現今疫情下的居家生活，BRUNO秉持著「雖樸實無華但儀式感絕不能少」的品牌經營理念，打造餐桌上的伸展台。適合1~3人的份量，無論個人或小家庭使用皆便利，疫情宅在家也可感受滿滿的京都風情。A4尺寸大小好收納又不占空間，並隨附平底料理盤、章魚燒烤盤，讓料理更多元有趣，另外還有多達10種周邊料理配件可自由選購，多樣變化的配件可呈現出不同的料理，充份激發民眾的廚藝魂。

BRUNO ＆SOU‧SOU經典電烤盤，隨附上的章魚燒烤盤，讓民眾在家也能DIY。圖／BRUNO提供

BRUNO & SOU・SOU限定款經典電烤盤擁有平移式無段調溫的設定桿，即使不會料理的民眾也可以輕鬆駕馭並烹煮美味佳餚，不需擔心火候過強或過弱，還可以邊料理邊聊天，享受與家人歡聚美好時光。詳情可查詢：BRUNO官網 : https://www.bruno.com.tw/ 、FB：https://www.facebook.com/brunostyle.tw/、IG: https://www.instagram.com/bruno_taiwan/