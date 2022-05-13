臺灣鳳梨首次供應日本學生營養午餐水果

童言童語大讚香甜多汁

金鑽鳳梨（台農17號）儼然成為臺灣的代名詞，躍升成為日本學生最喜愛的水果。5月12和13兩日，日本茨城縣笠間市及大洗町共9間學校，校園營養午餐首度採用臺灣鳳梨，估計超過6,000名以上師生得以品嘗臺灣鳳梨的好滋味。參與的學校說明，當黃澄澄的臺灣鳳梨擺放在餐盤上，香氣濃郁，立刻吸引學生的目光，引起學生們的好奇心，迫不及待一口接一口享用，讚不絕口，並紛紛表示臺灣鳳梨纖維細緻和香甜多汁，回家一定要再請父母購買臺灣鳳梨跟全家共同享用。

日本學童品嘗臺灣鳳梨。圖╱農糧署提供

行政院農業委員會農糧署表示，為向日本學生宣傳臺灣鳳梨，並賦予食農教育意義，也致贈臺灣鳳梨餐墊給該等學校，讓學生在滿足味蕾的同時，對臺灣鳳梨有更深刻的認識。為了在國際間推廣臺灣水果，農糧署自2019年起與日本茨城縣笠間市簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，並持續與該縣進行食農教育及文化交流，培養日本學生認識臺灣水果。去（2021）年臺灣鳳梨深獲日本消費者高度評價與大力支持，今（2022）年截至5月11日，鳳梨外銷日本已達15,593公噸，較去年同期10,736公噸，增加45%。已在日本消費市場打開知名度。例如，今年茨城縣笠間市最大「霞」連鎖超市等通路也販賣臺灣鳳梨，學校跟隨這股風潮首次在學校營養午餐水果採用臺灣鳳梨。

日本茨城縣笠間市校園營養午餐首度採用臺灣鳳梨。圖╱農糧署提供

農糧署指出，日本校園午餐水果80%是國產，尤其考量學生是國家未來的主人翁，學校對於食材的來源與營養成分更是嚴格把關，今年臺灣產銷履歷鳳梨首次躋身成為校園營養午餐水果之一，實屬不易。代表臺灣鳳梨香甜美味，富含營養價值，連日本學校都認同進而安心供應學生享用。

農糧署亦說明，為落實食農教育，也提供臺灣金鑽鳳梨童趣餐墊贈送該等學校，台北駐日經濟文化代表處李世丙副代表更出席笠間市立岩間中學與學生共進午餐，參與這歷史性的一刻，希望透過這樣的農產品交流，讓日本學生對臺灣有更深刻的認識，也希望金鑽鳳梨在日本學生心中札根，成為高級水果的象徵。

臺灣產銷履歷鳳梨首次成為日本校園營養午餐水果之一。圖╱農糧署提供

這次臺灣鳳梨成為日本校園營養午餐水果，大獲日本學生好評，同時也表示羨慕臺灣學生能吃到這麼好吃水果，希望有機會能再次享用臺灣鳳梨。

農糧署強調，臺灣鳳梨在得天獨厚的環境和優異的栽培技術下，所生產品質及風味是其他國家無法媲美的。國內栽培品種包括金鑽鳳梨（占90%以上）、甜蜜蜜鳳梨（台農16號）、牛奶鳳梨（台農20號）和芒果鳳梨（台農23號）等品種，各具特色及擁護者。該署為提昇國產鳳梨質量，從生產端鼓勵農民參與產銷履歷驗證，搭配集貨場自動化分級包裝作業及完善的冷鏈物流環境，在在都是品質的保證。目前正值金鑽鳳梨產季，想要享用外銷等級的優質鳳梨不必出國，國內各大通路、量販店、超市或電商平台也買的到。