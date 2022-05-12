2ndSTREET TAIWAN 13日桃園統領New Open

2ndSTREET TAIWAN是日本GEO Holdings旗下獨資的子公司，是日本最大二手店，主要銷售二手服飾及收購服務，臺灣的第一家實體店鋪已於2020年8月在西門町開幕，目前在台共有8間實體門市，其中街邊店有台北西門店、台中一中店，商場內有台北微風南山atre店、新北汐止遠雄店、台中新時代店；收購專門型態的信義市府收購專門店、中山收購專門店，以及大型販售專門店的南港店，而此次開設的「2ndSTREET桃園統領店」將是台灣第9家實體門市，也是桃園首家店鋪。

新開設的桃園統領店選在交通便捷的桃園火車站前，網羅時下流行的各大服飾及休閒品牌的統領廣場進駐，不論是桃園在地的居民或是中壢、內壢、外地的遊客們都可方便抵達及盡情購物的地方，店內陳列商品以日本及台灣各分店的精選商品，衣服、包包配件為主，店內合計超過1萬2千樣的商品，在開幕當天也將同時進行收購服務，2nd STREET TAIWAN計畫於2023年3月底前再開設8家實體店鋪。官方網站逕覽：https://2ndstreet.com.tw、網路商店：https://store.2ndstreet.com.tw/、 Instagram：https://www.instagram.com/2ndstreet_taiwan/、 Facebook：https://www.facebook.com/2ndSTREET.TAIWAN/

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