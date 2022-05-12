The new T-Roc全車系正式上市 首批性能跑旅The new T-Roc R強悍抵台

千呼萬喚！22年式全新改款跨界跑旅The new T-Roc以特採MQB模組化技術平台、動感前衛車身造型以及靈活車室空間，由台灣福斯汽車正式引進！包含The new T-Roc 280 TSI Style Design、The new T-Roc 330 TSI R-Line Performance，以及首批150台強悍性能跑旅The new T-Roc R，售價各為122.8萬、144.8萬及179.8萬元。

特別一提限量抵台之強悍性能跑旅The new T-Roc R，採2.0升四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配7速DSG雙離合器自手排，最大馬力和扭力值各高達300ps及40.8kgm，0~100km/h加速僅4.9秒！為迎接其重磅登場，台灣福斯汽車特推限量專屬NFT-Roc，祭出競速紐柏林賽道款用以永久珍藏，即日起至6月30日，前150名下訂The new T-Roc R車主即可獲珍稀的元宇宙社交資產，而自6月1日起所有消費者則可透過線上心理測驗獲得The new T-Roc虛擬情境牌卡，搶先擁有獨有的專屬藝術。更多The new T-Roc詳情可逕參考專網(www.volkswagentaiwan.com.tw/theT-Roc/)。