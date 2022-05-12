桃園台茂舉辦「韓國物產展」

農林畜產食品部透過「韓國農水產食品流通公社」(簡稱韓國aT)於5/11至5/24在桃園台茂購物中心舉辦「韓國物產展」，各種吸睛好吃的韓國道地美食美酒，給在家瘋韓劇的韓迷們不用出國也可輕鬆採買！

本次展覽有各式實演的道地韓式街邊小吃，包含：明洞雞蛋糕、新堂洞辣炒年糕、新堂洞辣魚板等，濟州島美食西歸浦飯捲，還有經典的國民媽媽金守美代言產品。此外，採用濟州島漢拏山火山深層水釀製的「濟州島漢拏山燒酒」( 21% / 17% ) 、柑橘酒、韓國瑪格利米酒，顛覆傳統玻璃罐裝茶包裝的「花泉袋裝茶」、使用100%新鮮蘋果不加一滴水製成的「mom’s choice蘋果汁」，各式各樣的經典美食，讓人不出國也能跨越國界，在家跟劇視覺味覺同步享受，滿足甜辣味蕾。

韓味不二推出新口味「Binggrae咖啡牛奶」。圖/業者提供

知名品牌「韓味不二」也同步推出新口味「Binggrae咖啡牛奶」，採用60%的生乳量，香甜卻不膩口，帶點成熟風味的咖啡，溫醇幸福的味道讓你停不下口，甕狀的專利包裝更是囊括韓國文化歷史，是韓國人與觀光客必喝的指標性飲料。

另有「Pulmuone圃美多拉麵系列」，高溫烘烤過的春醬，加上洋蔥及豬肉，經過三次拌炒出濃醇豐厚的韓式炸醬，向來好評不斷。不同以往原味炸醬麵，本次展覽與韓國同步上市，推出三種新口味，鮮香青蔥，提點出炸醬的清爽香氣；辣椒油的香辣口味，征服喜歡各種辣度的味蕾；現正最流行的松露口味，香濃松露油帶出炸醬麵醇厚風味。各種口味搭配上非油炸生拉麵口感的Q彈麵條，醬料與麵條融合香醇不膩口，是一定要品嚐的好味道。

OURHOME的韓國傳統湯品口味多樣化，快速加熱輕鬆即食。圖/業者提供

廣受好評的韓國傳統湯品OURHOME，多樣化的口味，有香濃牛骨高湯烹調料理的好幫手、韓國特色辣牛肉湯搭上白飯一口接一口；韓國生日必吃的牛肉海帶芽湯，炒過的牛肉香氣四溢，搭上爽口海帶芽濃郁湯頭卻清爽順口；甘甜牛肉蘿蔔湯，燉煮至軟嫩牛肉與多汁滑口的蘿蔔，編織出超清爽美味湯品；鮮香明太魚熬煮出鮮味十足湯品，肉質鮮美鱈魚吃得到海味鮮香。

韓味不二直營購物網BK SHOP線上同步連線，提供韓國在地與傳統家常菜，不用出門也能享有韓國美食！

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