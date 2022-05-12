GA黃金甲聯名 CT 鐵人賽推力捷凍

2022 Challenge Taiwan 國際鐵人三項賽（簡稱 CT）剛落幕，吸引眾多好手挑戰，寫下自己的歷史新猷；許多運動員愛用的保健品 GA黃金甲在終點線，冰鎮滿滿的 CT 聯名限定版「核糖超能力捷凍」為選手加油回充！當天勇奪 226 女子組銅牌的吳依玫，賽後更開心分享獎牌與力捷凍合照！

GA黃金甲×CT 鐵人聯名力捷凍首度亮相

酷愛運動的 GA黃金甲創辦人林明樟，這次也與兒子共襄盛舉，感受完賽的感動。談到與 CT 聯名的力捷凍，竟也是運動牽起的緣分！

健身品牌「WayPoint」是鐵人三項賽事品牌 Challenge Family 的亞太區總代理，林明樟結識 WayPoint 創辦人羅威士後發現兩人都對熱愛事物要求完美，身為財報分析課程講師的林明樟花費千萬製作教具、羅威士也曾因三鐵紀念品品質未達標準整批重做，個性十分相投。

Waypoint 旗下健身場館的教練與學員試用力捷凍後，紛紛表示好評，更成為 CT 鐵人指定為日常保養補給品，進一步促成聯名款力捷凍的計畫。今年鐵人賽首度亮相，「破風綠」包裝超級吸睛，還有選手直呼「冰冰吃更好吃」！

選用國際級專業原料專利D-核糖 讓世界盃金牌都指定

「高強度的訓練，補給與恢復很重要！」對於運動員來說，這樣觀念一定不陌生，也是奪取佳績的秘訣之一，保健品使用哪些原料，也成為選擇的重要指標。GA黃金甲力捷凍添加重要原料「專利D-核糖」通過美國 GRAS 認可與美國奧運國手代言，近日力捷凍更正式登上專利D核糖瑞士官網，與各大國際級保健品並列。

推廣運動不遺餘力，加上原料配方的使用，GA黃金甲受到許多頂尖運動選手認可。台灣壺鈴冠軍曾詠麟、斯巴達障礙冠軍周季瑩，都將力捷凍作為日常訓練計畫的一環；常進場支持職棒的 GA黃金甲還解鎖另一項目標：成為中職棒球隊樂天桃猿的指定保健品牌！

在完整防疫措施下，CT 鐵人賽順利落幕，但運動習慣不會因為賽事結束而終止。今年的新北鐵道馬拉松、Liv Day 風中劍等運動賽事，也都可見到 GA黃金甲身影。熱愛運動的朋友不妨稍加留心，也許會在賽場捕獲野生 GA黃金甲！ 國際選手愛用的備賽補給計畫：https://galife.com.tw/