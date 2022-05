乘著 Kia 邁入品牌新紀元,總代理台灣森那美起亞以全方位產品實力與齊全產品陣容,極力滿足前瞻車主購車需求,上月再創歷史銷售紀錄!最大好消息是,Kia 純電智慧跨界休旅 The Kia EV6,累計訂單已逾 650 張!其中同級進口小車銷售常勝軍 The Picanto 不僅訂單較去年成長 33%,上月更榮登同級進口小車銷售冠軍!跨界潮旅 The Stonic 全車系標配 Level 2 的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統,1.0T 型更整合 1.0T-GDi 汽油引擎與 48V 鋰電池,性能亮眼之外更提供 19.9km/L 節能油耗;新增之 The Stonic 1.0T GT-line 更擁有專屬雙色搭配與個性化內裝,讓消費 者選擇更多元。