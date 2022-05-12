搶夏季旅遊商機 圓山大飯店推「5,888多重好禮住房專案」

風和日麗的初夏正是闔家出遊的好時機，圓山大飯店即日起至6月30日推出新一波住房優惠專案「5,888多重好禮住房專案」，總價值6,500元的多重好禮一次獻給您，歡迎賓客前來享受獨一無二的住房新體驗。

圓山大飯店表示，近年來國人旅遊習慣已從「四處走馬看花」行程進展為「一處安心休閒旅遊」的一站式體驗。此次新推出的住房專案，就是要滿足賓客休閒、探索以及饗食全方位旅遊體驗。「5,888多重好禮住房專案」選擇平日（周日至周四）入住豪華客房(每房限住2位)，即可享有第一重「平日房價再享優惠300元」的安心好禮；第二重「雙人超值國宴寶盒」好禮，是匯集歷屆國宴經典佳餚的精緻餐盒，送到房內可安心享用；第三重好禮任一挑選「松鶴餐廳雙人早餐」或「花園咖啡廳雙人英式下午茶」，在嶄新的一天享受豐盛的美味早餐且充滿元氣，或可選擇在氣氛優美咖啡廳度過輕鬆愜意的午茶時光。

花園咖啡廳雙人英式下午茶。圖／圓山大飯店提供

除了享用美食，圓山大飯店最為人們津津樂道的「雙人圓山東密道文化之旅」為第四重好禮，全長67公尺、84個階梯且塵封50年的東密道是圓山最寶貴文化資產之一。透過經驗豐富的志工老師述說精彩故事，引領賓客探訪台灣神宮原址及神秘的孔二小姐故居等私房景點，旅遊行程結束要返家前，還特別準備第五重好禮—圓山獨家國賓伴手禮，可選擇蔣夫人親自口述傳承70年、入口彈牙、甜而不膩的「圓山御饌紅豆鬆糕禮盒」6吋乙盒，或蔣夫人御用「老醋」，以百年工法釀造，無香料、無防腐劑、無冰醋酸勾兑、無通氣攪拌、無快速醱酵且無添加酒精，堅持使用台灣米及自種小麥，以傳統陶缸發酵10個月、釀造8年以上之富含高抗氧劑及23種豐富胺基酸的「圓山御廚無添加純釀老醋」2瓶，讓賓客不虛此行。

圓山東密道文化導覽私密景點—圖為孔二小姐故居。圖／圓山大飯店提供

圓山大飯店提醒民眾，該專案限官網或電話於三日前預訂，專案房價內均包含稅金及服務費，住宿期間可免費使用健身房、戶外游泳池及聯誼會設施(付費項目如三溫暖、網球場除外)。詳情可查詢線上訂房：https://apq.hihotel.asia/zhtw.v3.3.9.2.PXK9CQ/page/、或洽詢：(02)2886-1818轉1520-1525訂房部。