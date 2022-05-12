2022 FIA Motorsport Games Digital Cup 台灣代表選拔賽開跑

中華賽車會與Z-CHALLENGER專業團隊5/10在美麗華百樂園1F海景天地舉行簽約儀式暨賽前記者會，宣佈首次2022 FIA Motorsport Games Digital Cup台灣代表選拔巡迴賽正式開跑。台北市議員阮昭雄以及小英發言人顏若方也在百忙之中特別出席記者會，表達對於國內賽車運動的支持。

中華賽車會執行長楊光榮在致詞時說到，賽車過往總被大眾認為很危險或者是有錢人才玩得起，這樣的刻板印象也導致很多人還沒開始就望之卻步。 楊光榮進一步表示，模擬賽車不只安全、容易上手且進入門檻低，對於賽車運動有興趣的民眾來說，是一個不錯的敲門磚。賽車運動不只需要吸引更多人才投入，也需要更多的企業投入與贊助，才能走得更常更遠。



楊光榮指出，挑戰者集團，真的是企業支持運動推廣的楷模，本次台灣代表選拔巡迴賽運動能排除萬難順利展開，都有賴挑戰者集團在各方面給予全力的支援。

台北市議員阮昭雄(左)與小英發言人顏若芳進行表演賽，WandereR 小湯(右)擔任議員的指導教練。圖╱江富滿

台北市議員阮昭雄談到自己本身是柔道選手出身，也曾擔任過台灣柔術協會的理事長。對於冷門運動推廣可能遭遇的困難，更是心有戚戚焉。經過多年的努力，柔術不僅已是亞運的正式項目，也成功吸納更多的運動人口投入。他說到，每個男孩從小都有個賽車夢，自己也不例外。看到擬真度如此之高的模擬賽車，就想立刻坐上駕駛座於賽道上馳騁，相信透過本次模擬賽車的賽事巡迴，相信會很快打響知名度，有效拓展賽車的運動人口。

小英發言人顏若芳(右) 與指導教練周翼騰(左) 。圖╱江富滿

網路票選十大美女議員之一的小英發言顏若芳小姐指出，自己跟模擬賽車的第一次接觸，就是小時候在遊樂場玩電玩的經驗，雖然技術不是很到位，每次手握方向盤的刺激感總是深深吸引自己。她說，台灣在很多單項運動投入的人口比例不一定很高，卻潛藏許多優秀的人才，也不時傳出在國際間取得優秀的成績，電競便是過去曾大放異彩的項目之一。台灣要在國際上取得優秀的成績，除了各單項協會跟選手的努力之外，還需要政府跟企業更多的關注與投入。自己在受邀參加記者會前，也特別關注了「企業捐贈職業或業餘運動業及重點運動賽事減免營所稅優惠」相關進度，未來將會更加關注相關的議題，協助如中華賽車會這樣優秀的協會，獲得更多政府與企業的協助。

隨後阮昭雄與顏若芳應邀在現場進行一場模擬賽車比賽，並由知名賽車網紅 WandereR 小湯及Gmotor 超級跑車俱樂部旗下賽車手兼前台灣代表周翼騰先生擔任兩人的教練。經過短暫的指導與賽道事跑熟習後，兩人展開激烈的飆速競賽。最終，阮昭雄議員技高一籌勝出，對於模擬賽車的超高擬真度，讓兩人玩得大呼過癮。

5月中下旬即將開跑的賽事不僅採用全球最為熱門的《跑車浪漫旅 7》(Gran Turismo®️ 7) 進行競賽，唯一指定使用「三星 Odyssey 專業電競螢幕」，並且特別使用全球首款 4K 240Hz 1000R 曲面電競螢幕奧德賽Odyssey Neo G8 顯示器，讓選手可在賽事進行中體驗到流暢的模擬賽車體驗！區域預賽則以「線上&線下」同步的特別方式進行全台海選，巡迴賽時間長達四個月，地點更是涵蓋北中南各區，希望吸引更多熱愛模擬賽車的朋友一同參與，預估本次巡迴賽的參賽規模將可突破3000人次以上。通過層層挑戰最終勝出選手，將可代表台灣前往法國參加2022 FIA Motorsport Games Digital Cup總決賽，台灣挑戰者汽車護理集團也將全力支持台灣代表電競選手。









