運轉職人由我行 ISUZU全新六期全車系盛大發表

在台灣深耕超過十年，台北合眾汽車細心關注每位貨車職人的用車需求，為此特別宣布正式引進以F-Series為首之ISUZU全新Euro 6六期新車，包含FVR 11噸與18.5噸，N系列7.5噸與9.5噸，陣容齊全。

ISUZU六期新車除符合大型柴油車六期排放法規之外，外觀與座艙設計更全面導入新設計語彙，以提供運轉職人安全舒適、性能實用的純正日系品質商用車。台北合眾汽車總經理黃脩程表示，台北合眾汽車始終與ISUZU日本原廠溝通，以導入最適合台灣的純正日本血統產品！六期ISUZU新車不僅於配備與動力升級，全車系更導入自排車型，其中7.5噸、9.5噸、11噸、15噸皆採ISUZU自主研發NEES自手排變速箱；而FVR 18.5噸則採美國大廠Allison自排變速箱，兼顧換檔效率及駕馭體驗。安全配備方面，全車系除標配ABS煞車、ASR驅動防滑系統、EVSC車輛穩定控制系統，也導入AEBS緊急剎車系統，LDWS 車道偏移警示系統；更領先業界全車系標配BSD盲區警示系統。其中N系列更是商用車首度標配雙鏡頭AEBS緊急剎車系統；F系列更是日系商車唯一標配駕駛座安全氣囊。

經過10年紮根努力，台北合眾汽車在台銷售亦呈10倍成長，已突破2萬5千台銷售佳績。2021年除彰化、桃園擴大升級成3S據點，2022年新北土城3S據點也將完成，三個全新服務據點次第開幕，將讓台北合眾汽車成為貨車職人最堅強的後盾。