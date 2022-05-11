搶攻外帶美食商機 台南大員皇冠假日酒店推「美食外帶自由配」活動

受嚴峻疫情影響，近期餐飲外帶需求激增，要讓民眾能吃得安心又能療癒身心，台南大員皇冠假日酒店高人氣的「彩豐樓粵式中餐廳 」 推出全家享用合菜組、台南米其林占星名菜與超值便當等多款外帶美食250元起，台南市長黃偉哲亦親自擔任行銷大使大力推薦超值便當，讓民眾可以安心選購。元素自助餐則重啟受歡迎的外帶自由配，夾好夾滿帶回家只要399元。

彩豐樓粵式中餐廳豐味組合餐推出全家享用澎湃合菜組，特價4,500元。圖／台南大員皇冠假日提供

由於疫情讓美食宅在家的需求急速增加，台南大員皇冠假日酒店推出新飲食運動，即日起至6月30日止，元素自助餐重啟受歡迎的外帶自由配，夾好夾滿帶回家每組餐盒特惠價399元。現場供應餐點包含廣式烤鴨、油淋葱香雞、紅酒燉牛肉、香辣豬腱肉、麻油塔香鮮蝦、鹽烤鯛下巴等熱食料理(不含爐烤牛排)以及熱湯區、甜點吧等。唯顧及食品新鮮安全疑慮，生魚片、手捲、握壽司、生海鮮、冰品等不提供外帶，其餘熟食均可自由配打包帶回家，菜色依每日現場供應為主，適用外帶時段為周五至周日晚餐、周六及周日午餐，提供2只外帶大餐盒、2只中餐盒及2瓶罐裝汽水飲料(亦可選擇冷熱飲品或咖啡)，自助餐外帶自由不得與其他優惠、餐券、信用卡優惠合併使用，元素餐廳預訂專線：(06)512-1920。

自台南市觀光旅遊局舉辦「台南米其林占星嘉年華」活動後，始終維持高人氣的彩豐樓粵式中餐廳有三道菜入選人氣名菜，吸引不少饕客指定點用，甚至持續敲碗期望能外帶。主廚袁東海順應顧客意見，推出2022年全新「冠軍主廚美饌」，單點菜色有蒜香脆皮雞、原蒜頭抽焗大蝦、廣式片皮鴨(1鴨3吃)等，以及適合4至5人的豐味合菜組最高享8折起優惠，其中澎湃合菜組最受消費者青睞，包括燒味拼盤(玫瑰油雞、蜜汁叉燒、川味滷大腸、汾蹄、五香滷牛腱)、原蒜頭抽焗大蝦、樹子蒸龍虎斑、薑蔥松阪豬、廣東每日煲湯、鹹蛋翠涼瓜、龍蝦海鮮粥等。

彩豐樓主廚推薦一鴨三吃。圖／台南大員皇冠假日提供

凡單筆消費滿10,000元享10公里內單一地址免費外送服務，須於取餐1小時前完成匯款(信用卡授權或匯款)，即可享用外帶粵式佳餚。另外還有台南市長黃偉哲熱情推薦的250元起超值便當，包括蜜汁叉燒、玫瑰豉油雞、醬爆松阪豚、冠軍煙滷雪花牛、海陸品味集、頭抽焗大蝦等。適用時段為11點半至下午2點、5點半至晚上9點，請洽詢彩豐樓預訂專線：(06)512-1910。