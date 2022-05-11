雙喬國際引進韓國精品家電 觸動消費者的心

雙喬國際總經理楊承翰在廚房家電市場，已擁有20多年豐富市場經驗，不斷引進優異的好產品，目前代理OZEN真空全系列、OZEN-TS自動翻炒氣炸爐、VOTO氣炸烤箱，提供國人更好的生活品質，不只妝點居家品味，更是上班族和職業婦女烹飪料理的神隊友。



行銷推廣韓國品牌廚電用品進入第四年，業著觀察韓國餐廚用品及電器品牌，近幾年來在台市場接受度越來越高，逐漸走向美型設計的路線打進市場，主要是韓系產品的造型風格感，相當受到市場歡迎。

自2018年引進韓國精品家電品牌OZEN食物調理機，讓頂級廚電精品走入新的時代，將天然食材，製作為果汁、濃湯等料理，獨有真空破壁專利技術，在真空環境下將食材攪碎，高速破壁打製，保留住食材營養素，讓人體更易吸收，與一般食物調理機大不同，提供以輕鬆方便的料理方式，就能攝取到食物營養，在國人健康意識抬頭下，真空破壁調理機已獲高階人士市場肯定。



OZEN成立於1970年韓國漢森HANSSEM公司旗下品牌，HANSSEM憑藉先進設計與前瞻性經營理念，穩坐韓國廚房/家居/家具業龍頭。2015年進軍智慧家電市場，推出OZEN品牌，擄獲喜歡新潮和獵奇、內外兼修、以及「悅己消費」的體驗感，為消費者帶來最佳的便利與幸福感。

雙喬國際總經理楊承翰引進韓國精品家電品牌OZEN真空全系列，提供國人更健康、更優質的生活品質。圖／雙喬國際提供

事實上OZEN品牌最早期引進討論度超高的「真空破壁調理機」，在今年上市新機種「OZEN TS-V100全營養真空破壁調理機」，疫情當前更要注重食物攝取的營養，像是每天都必需要喝一杯幫助體內環保的綠色蔬果汁、綠拿鐵的族群都是愛好者，除了製作真空果汁之外，更增加可攪打熱食湯品的功能，有許多體貼長輩的子女，會選購它來製作全食物的營養品給長輩飲用，也兼顧大部分的消費需求，可以說是注重健康養生、忙碌上班族必買品項。

由金曲甜美歌手-吳申梅代言：「VOTO氣炸烤箱」。圖／雙喬國際提供

另外，這兩年來已成為全民居家必備的廚神「VOTO氣炸烤箱」，也是氣炸烤箱始祖組，第一個出上下火的氣炸烤箱，目前也是台灣第一品牌，也是最漂亮的美型家電，同時五個顏色銷售的氣炸烤箱，甚至是簡單的烘焙點心都可以，氣炸烤箱必需要有下火才可以做西點烘焙，獨家的瞬熱效果升溫快、不用預熱、溫度精準是最大的優點，零廚藝也能變大廚！

金曲甜美歌手-吳申梅今年也拿下「VOTO氣炸烤箱」代言, 喜愛烹飪也注重生活品味的吳申梅認為，選家電就是要以功能性為主，最好挑選操作簡單，可輕鬆做出健康美味料理。



很多人認為吃水果勝過喝果汁，三軍總醫院營養部主任金惠民認為還有下列許多的好處。

1.補充水分來源

生鮮蔬菜有80∼90％的比例是水分，對不愛喝水的人，多吃蔬果可以幫忙攝取水分。

2.生食營養不流失

青菜水果所含的維生素和礦物質以及植物性化學成分的重要性已是無庸置疑，不過大多數人習慣將青菜熟食，在烹調過程中往往流失許多營養素和酵素。而且不論熟食用油炒，生食拌沙拉醬，多少都會攝食額外的油脂，將蔬果榨汁來喝，營養比較不會流失，也不會有攝入過多脂肪之虞。

3.特殊族群的另類選擇

對於年紀大、牙齒不好、或是大病初癒等咀嚼功能受影響的人，喝蔬菜水果汁，是補充各類維生素和礦物質的好方法。有的水果吃起來麻煩，譬如葡萄要一顆顆剝皮，很多人不愛吃，可以洗乾淨連皮一起打汁，攝取到完全的養分。

4.變換風味的樂趣

許多人不接受某種蔬果是因為其特殊的氣味，譬如胡蘿蔔的味道就讓很多人避之唯恐不及，但是把胡蘿蔔加上鳳梨和蜂蜜做成果菜汁，用餐時或飯後一小杯，可以增加胡蘿蔔素的吸收率。或者把夏天盛產的芒果拌入優格打成芒果優酪乳，芒果的金黃色澤與加上乳香，不但香甜好喝，還有豐富的鈣質。

5.給不甜水果重生機會

2022新色上市VOTO氣炸烤箱，享受漂亮、幸福的滋味。圖／雙喬國際提供

雙喬國際代理的都是美型家電，請上網了解更多www.twinsselect.com.tw