台中裕元花園酒店映景觀餐廳米其林主廚 與新一季仲夏菜單靈感

開始的映景觀餐廳新一季仲夏菜單、一樣令人驚艷，以法式料理經典技法混搭台式仲夏風味，並添加許多跨界的藝術創意。對你而言，法式料理是什麼呢？米其林主廚Bruce 許祐銘，希望透過他與團隊間持續優化精進的手藝，在嚴選食材與醬汁靈魂中烹飪出一道道令貴賓能盡情慢慢享受用餐的愉悅感。

晚間菜單－限定開胃小點〈煙燻鰻魚雪茄捲、剝皮辣椒肉派、情人果〉。 圖／台中裕元花園酒店提供



來自經典電影 教父場景中的雪茄，是本次開胃菜的靈感來源。晚間菜單限定開胃小點〈煙燻鰻魚雪茄捲、剝皮辣椒肉派、情人果〉在層層酥脆的餅皮中裹入主廚特製煙燻鰻魚沙拉，深咖啡色的雪茄外觀，在食用時多了一份獨特的趣味感。一旁的剝皮辣椒肉派使用法式肉派的技法，內餡使用台味十足的剝皮辣椒提味，口味相當豐厚。

晚間菜單－限定前菜〈日本生蠔、法國千層酥、韭菜、蒜泥、鴨蛋酥〉。圖／台中裕元花園酒店提供



台味經典小吃蚵嗲給主廚的神來一筆，創造出獨特晚間菜單限定前菜〈日本生蠔、法國千層酥、韭菜、蒜泥、鴨蛋酥〉以法國千層酥為基底的船型造型上，乘載著來自大海的鮮與韭菜獨特的嗆辣。以船就口，彷彿豐收漁船回港的豐收喜悅，在口中初嚐的是海洋饋禮的鮮甜，再次咀嚼品味，微嗆的韭菜與微辣的蒜香將這份生鮮拉攏至另一個境界，為這立夏的藝術帶來了最好的前菜體驗。

晚間菜單－限定湯品〈澳洲和牛牛舌、榨菜、法式牛肉清湯〉。 圖／台中裕元花園酒店提供



爆汁小籠湯包，是本季晚間菜單限定湯品的創意來源〈澳洲和牛牛舌、榨菜、法式牛肉清湯〉用刀尖清劃開看似平凡的湯包外型後，緩緩流露蘊藏的田園美味。來自澳洲和牛的牛舌，經過團隊的細心處理與特殊香料醃漬，包裹上台式特有榨菜絲。看似清淡的清湯中，是使用牛骨、牛絞肉與各種香料蔬果熬製多時而成的精華，混和著牛舌與孜然的香氣，濃口的氣息喚醒您對於熱前菜的期待。

晚間菜單－限定熱前菜〈午仔魚、烏魚子、油封馬鈴薯、風乾蕃茄、干貝柴魚醬汁〉。 圖／台中裕元花園酒店提供



晚間菜單限定熱前菜〈午仔魚、烏魚子、油封馬鈴薯、風乾蕃茄、干貝柴魚醬汁〉來自台灣古法製成的烏魚子發想。入口後，首先感受到綿密鬆軟的烏魚，襯上烏魚子薄片與韭菜花混搭的軟糯口感，鹹香中和著底層吸附的清香干貝柴魚醬汁，搭上一旁清爽的油封馬鈴薯與微酸的切片風乾蕃茄，告訴我們的味蕾，準備即將邁入主餐的階段。

本季新菜單－主菜〈雲林薩索雞胸、莧菜、甜豆、帕馬火腿、奶油雞肉醬汁〉。 圖／台中裕元花園酒店提供



除了保留招牌威靈頓牛排、紅酒燉澳洲和牛牛頰，本季新菜單主菜〈雲林薩索雞胸、莧菜、甜豆、帕馬火腿、奶油雞肉醬汁〉選用來自雲林畜養的薩索雞，來自法國育種，有別於一般雞肉的高級食材。香煎後的雞胸，皮薄，肉質鮮嫩紮實多汁之口感、風味香氣甜度高，襯上一旁焦香帕馬火腿的鹹香，讓味蕾在濃淡間不斷交替遊走，滿足了法式饗宴。

甜點〈巧克力慕斯、抹茶蛋糕、香草冰淇淋〉。 圖／台中裕元花園酒店提供



因台灣有蝴蝶王國之稱，讓主廚在甜點上使用了蝴蝶作為最後完美的釋道〈巧克力慕斯、抹茶蛋糕、香草冰淇淋〉彷彿棲息在林中的蝴蝶，與一旁青苔樣的抹茶蛋糕形成一幅完美的畫作。切開樹幹的外表內，使用75%濃度的法式巧克力混和著櫻桃醬的慕斯，濃厚的巧克中，帶著微酸香甜的櫻桃味，與抹茶蛋糕、香草冰淇淋混合成甜點的極致口感，然後帶著微笑為今日的台法美食之旅畫上了完美的句點。

米其林主廚Bruce 許祐銘與廚師群合照。 圖／台中裕元花園酒店提供



新一季仲夏菜單，即日起對外提供，另外仲夏菜單午間限定主餐〈波士頓龍蝦．美國蘆筍．日本米果．新加坡辣椒螃蟹醬〉為26歲時遠赴新加坡主廚嚴選香料調配出記憶中的味道，搭配厚實鮮嫩的波士頓龍蝦鉗肉部位，讓每次入口都能感受到那份香辣鮮甜的開胃。映景觀餐廳團隊誠摯邀請您共享這難得的一期一會，讓我們一起開心的用餐、品嚐一道道主廚設計的精品菜餚。

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