推廣盒餐米食料理 2022經濟部盒餐徵選開跑

臺灣餐飲業者在這波疫情下，為快速因應消費市場變化與需求，紛紛轉型推出新服務或新商品，以掌握後疫情下的消費樣態並回穩商機。為協助餐飲業者多元開拓與商機發展，經濟部透過辦理「盒餐徵選活動」，藉以鼓勵餐飲業者提出以臺灣米食及在地食材為主的優質盒餐，讓消費者在外帶餐食時，享用美味及兼具衛生、健康與美感的餐點，同時品嚐臺灣米食好滋味。

圖片提供：日出川-鹽麴舒肥餐盒

經濟部指出「盒餐徵選活動」，主要有四大重點，包含運用臺灣生產的米食作為主食材、使用50%以上的國內在地食材為副食材、透過包裝維持餐點品質及風味（如乾溼分離、醬汁分類）、盒餐整體設計理念（如外帶盒設計及食材擺飾），除此之外為了響應環保政策，活動設有加分項目，如使用符合環保減碳元素的包裝材料、採用格外品食材、取得臺灣米標章等，以鼓勵對環保及健康用心且愛用臺灣在地食材的業者。

圖片提供：日出川-鹽麴舒肥餐盒

本次入選「盒餐徵選活動」之業者，後續將辦理系列推廣活動及網路行銷，讓更多的民眾認識到「臺灣米」X「臺灣食材」Ｘ「美學盒餐」的無限加乘美味。有興趣參加的店家，活動詳情請至【2022年經濟部盒餐徵選申請網址(https://pse.is/44nzq9】進行瞭解，受理期間自即日起至111年5月25日(三)止，歡迎餐飲業者踴躍報名。 另外，為網羅更多美味道地盒餐美食，主辦單位活動粉絲團廣邀民眾留言推薦您心目中的優質盒餐店家，就有機會獲得美食餐券。詳情請至【臺灣美食FB(https://pse.is/442dh4】粉絲團來推薦美味吧。