老新台菜黃金比例七兩粽 預購早鳥優惠

端午節即將到來，餐飲業者陸續推出各種創意粽，搶攻端午節商機。如果想要在傳統中找到一些新意，那麼一定得試試高雄「老新台菜」2022 粽意你禮盒。有別於市面上平均4兩的重量，老新台菜的每一顆肉粽都有著黃金完美比例7兩重，誠意滿分。不但是道地的南部粽，更有創新的三種口味：椒麻鮑魚肉粽、松露膠原肉粽、古早干貝肉粽，鬆軟綿密的糯米飯搭配香菇、鹹蛋黃、雪蓮子，撲鼻而來的粽葉香，是每一位北漂遊子最思念的家鄉味。

老新台菜源自高雄，將文創元素注入傳統台菜料理，深受當地民眾及觀光客所喜愛，曾獲得美國有線電視新聞網 CNN 推薦，是到高雄必吃的臺菜品牌。創辦人薛永波為發揚台灣料理、傳承古早味以及開創新台味，在全台灣發展多品牌事業群。2008 年開始陸續開創老新台菜、永心鳳茶以及心潮飯店等品牌，目前全台共有10間分店。其中，近年快速崛起的永心鳳茶以精緻套餐及高品質台灣茶受到年輕族群歡迎；心潮飯店則為台洋式餐酒館，於 2021 年獲得米其林餐盤推薦殊榮。

今年端午節，老新台菜推出「粽意你」禮盒，包裝炫麗有型，展現 90 年代復古台味。而黃金完美比例、份量紮實， 如同記憶中阿嬤包的粽子，用料實在、飽足感十足，吃進美味，也吃得到回味。

*椒麻鮑魚肉粽：Q彈鮑魚+老新的秘製特調辣油，每一口都香麻夠味！（本體微辣，另附上辣油）

*松露膠原肉粽：改良肥肉油膩口感，將豬蹄筋配上義大利厄巴尼松露的創新風味，成為意想不到的絕配！咬一口，松露香氣充滿口中，浪漫奔放十分帶勁！

*古早干貝肉粽：以干貝的鮮甜帶出糯米香，同時保留傳統風味的油蔥香氣，讓人忍不住一口接一口！

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5/25 (三) ~ 6/5 (日) 期間取貨，熟的凍的皆可

請洽：老新台菜十全店 🏠高雄市三民區十全三路265號 📞07-3118099