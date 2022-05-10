福容多重宇宙限時上檔 環島住宿連賣最低7999元起

因應多重宇宙潮流興起， 福容大飯店打著全台最大連鎖飯店的優勢，強勢推出全台環島住宿連賣優惠，即日起至6/30止，凡入住東北角福容大飯店福隆，除可觀賞今夏最酷的《霹靂布袋戲》沙雕季，還能再任選一間福容體系《墾丁店》、《花蓮店》、《高雄店》入住，充份感受東、南部艷陽高照的美好夏日時光，飯店1+1入住最高21360元，最低只要7999元起，相當下殺37折，歡迎民眾進入福容多重宇宙，體驗今夏最霹靂的回憶。

福容大飯店旗下共有14間飯店，每間飯店都坐落於全台最美之處。福容福隆今年屆滿6周歲，除了日前推出一系列666生日慶活動外，現在又加碼攜手福容旗下連鎖飯店，共同推出超划算6周年慶1+1住房專案，只要7999元起，即可入住福容福隆除了平日限量升等海景客房，及加贈休閒活動券之外，再任挑一間《墾丁店》、《花蓮店》、《高雄店》入住，可選擇福容花蓮市景客房，再送VR體驗券及單車暢遊券，平日一到四入住還能升等海景客房(每日限量6間)，可享受太平洋海平面上最美日出，無論是無邊際泳池還是每一間海景客房，將太平洋美景盡收眼底。

精緻典雅的福容花蓮店市景客房。圖／福容大飯店提供

若想要到國境之南度假旅客，也能選擇位於船帆石旁的頂級度假飯店—福容墾丁店的精緻雙床房，除了擁有黃金沙灘及艷陽外，也提供休閒活動券，讓旅客體驗墾丁最熱情趣味休閒活動及DIY手作課程。若想來趟港都城市之旅，也能挑選位於駁二藝術特區旁的福容高雄店，白天能漫步在高雄港都的城市藝文之旅，晚上還能至25樓尊榮景觀餐廳，從落地窗望出去能鳥瞰高雄港口壯麗景色，享受高雄最新打卡景點「大港橋及流行音樂中心」，還能與親朋好友用獨立包廂的方式，享用最精緻的料理。

福容高雄店港都城市之旅。圖／福容大飯店提供

福容墾丁店享受舒活瑜珈課程。圖／福容大飯店提供

福容福隆祭出一系列住房好康外，還有日前宣布2022福隆國際沙雕藝術季「霹靂傳奇‧掌中天下」即將於5/26正式登場，結合本土最經典IP「霹靂」打造36座霹靂沙雕，超過30位霹靂布袋戲人氣角色一一刻畫呈現，其中包含《魔吞十二宮》系列，化身成「麒麟星」的「素還真」，或戴上金獅面具的「亂世狂刀」，也可走上「天虎令」的作品，與他一起御劍飛行，成為正道俠士的一份子。

一進會場即能看到年初才上映《素還真》電影中的兩大Q版神獸「球尾麒麟」與「劍尾麒麟」在迎賓大道上與您相見歡，還有「素還真」在影片中的系列故事場景，讓民眾能與師傅「八指麒麟」在樹下愜意喝茶休息，或體驗「素還真」懸絲診脈一診治百病的超高神技。而今年的主雕男主角為8公尺高的「素還真」一人三化，展現其絕呼神技，打敗最大反派拯救蒼生。讓參觀旅客彷彿進入到霹靂英雄的傳奇世界之中，一窺經典傳奇人物的故事。

沙雕季將聯手KKday推出沙雕季早鳥優惠活動，即日起至5/20止，單人套票含門票及夏日冰沙只要150元；雙人套票包含兩張門票、沁涼冰沙與香脆爆米花只要350元，前100名購買還能再獲得KKday獨家野餐墊好禮。詳情可查詢福容大飯店福隆官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/fl/、KKday購票網址：https://www.kkday.com/zh-tw/product/128605