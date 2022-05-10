新車不用買！ 格上新車訂閱8大神車任你開

受晶片短缺及疫情衝擊、俄烏戰爭等供應鏈問題影響，各大車商均大量缺車，消費者排隊等新車的狀況更形嚴峻，抓住強烈用車需求，裕隆集團格上租車趁勢推出新車訂閱服務，網羅市場熱銷的8大神車限量上架，讓消費者在疫情期間得以有新車可開，同時免去等待新車延遲交車或無車可買的空轉期，開新車不用再等！

這8款熱門新車涵蓋有Nissan Kicks、Toyota Corolla Cross 、Honda CR-V、Ford Kuga、Toyota YARIS 1.5、Nissan iTIIDA 1.6、Honda Fit HEV油電版及LUXGEN U6 1.8GT智遊版，消費者只需擇定格上租車新車訂閱服務中意的車種，就可立刻嘗鮮暢開！費用方面，以租期最少6個月、每3個月計算一期，例如訂閱Nissan iTIIDA 1.6豪華款一年，每月月租僅10,800元，加上限時優惠里程費率打7折，花費上相當划算。

格上推出汽車訂閱服務業已創下續約率達80%的市場第一佳績，品牌車款多元、服務即時、彈性訂閱，加上免稅費保修等費用，又免了擁車的折舊，尤其月租加里程費的彈性計價，讓消費者用車超自由；最主要的，消費者能因此保有自有資金運用上的靈活度。此外，格上租車在重視客戶服務基礎下，更推出有堪稱量身打造「訂一台不只開一台」的專屬服務，因應車主有不同場合用車需求，格上甚至還提供車主臨時用車的車款選項，同時在訂閱期間更享有專屬管家服務。現在想開新新神車，透過新車訂閱服務也是一種捷徑！