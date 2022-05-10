日月千禧冠軍粽搶市!　

「富貴牛三寶松露粽」、「窖藏東坡海味鮑粽」令人垂涎

儘管距離端午節還有一個月的時間，看好冷凍美食及年節伴手禮商機，飯店已開始端午粽預購，即日起至2022年6月3日，台中日月千禧酒店1F旅覓酒吧特別獻出榮獲媒體評比冠軍肯定的雙粽，不論是呈現牛三寶美味的「富貴牛三寶松露粽」，還是囊括山珍海味的「窖藏東坡海味鮑粽」，每顆重約一公斤，都是佳節獻禮的誠意首選。單顆粽含保冷袋每組NT$999，兩種口味雙拼含保冷袋每組NT$1,950，2022年5月15日前預購可享95折，一次訂購20盒(含)以上則享9折(各項優惠不可同時併用)。

日月千禧總經理許瑄芷表示，「窖藏東坡海味鮑粽」榮獲媒體評比裹蒸粽冠軍，粽餡結合山珍海味，山珍的代表紹興東坡肉選用台灣在地豬肥瘦適宜的五花部位、以紹興酒、醬油小火慢煨入味，嚐起來香味四溢、口感軟嫩外，有豐潤油脂卻不膩口。海味則有滷入蠔油鮮香的吉品鮑、干貝等，再搭上花菇、鹹蛋黃、花生、栗子、魷魚，讓您盡享海陸雙拼的豪華食感，尤其添入紫米、菜脯，以月桃葉搭配荷葉包粽，昇華風味與香氣。

「富貴牛三寶松露粽」榮獲媒體評比創意粽冠軍，融合中、西式烹調精髓，以多道工序打造而成的創意功夫菜「牛三寶」入餡，其中牛肉用法式紅酒醬汁慢燉48小時，肉質細嫩、滋味鮮甜，牛筋和牛肚則以中式滷水滷煮入味，富含膠質、口感Q彈，且粽米均勻拌入松露醬，香氣濃郁，搭配牛三寶品嚐，層次豐富、讓人忍不住一口接一口。