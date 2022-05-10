「日本花の雨威士忌梅酒」幸福登場全聯門市搶先獨賣

初夏捎來櫻花對美麗愛情的祝福，熟梅戀上威士忌的命定相遇，來自「天選名水之地」美名的山梨縣酒廠，選用皮薄肉厚、飽滿多汁，紀州南高梅和當地泉水釀製而成的梅酒與日本威士忌相互浸泡調和而成的「花の雨威士忌梅酒」，將於全台全聯門市上架獨賣（5/13起），日本威士忌的濃郁與梅酒的香甜，激盪出綿密柔順並帶有梅子清香，就宛如愛情般綿密流長的甜蜜口感，把日本櫻花樹下的美麗傳說給予對未來的希望與祝福。

代理商毅欣公司總經理陳建志表示，梅酒在台灣一直是市場的寵兒，酸甜口感深受消費者喜愛，使用年齡族群廣布，近年來甚至流行自行釀造梅酒的儀式感，但梅酒的甜膩也讓消費者習慣搭配其他基酒或是飲品做特調來中和甜味同時增添層次，「花の雨威士忌梅酒」的誕生，期許把握人生的短暫和美好，如櫻花花期雖短，但卻擁有過絢爛。花瓣落下如雪片的櫻花雨則是給予對未來的希望和祝福。願每個人在品嘗花の雨酒品的當下，如沐浴在花雨威士忌梅酒飲用方式多元，冰喝暖飲皆宜，調出專屬自己的獨有飲品。

圖為來自日本山梨縣，採用皮薄肉厚、飽滿多汁紀州南高梅和當地泉水釀製而成的梅酒與日本威士忌相互浸泡調和而成的「花の雨威士忌梅酒」，威士忌的濃郁與梅酒的香甜激盪出華麗金褐色澤，口感柔順並帶有梅子清香，尾韻綿密流長的愛情滋味。業者提供

陳建志指出，花雨威士忌梅酒飲用方式非常多元，除了單純冰鎮純飲或是加冰塊喝出威士忌梅酒的原味，也能加上氣泡水變成梅酒沙瓦。此外在日本非常受歡迎搭配綠茶、烏龍茶等茶飲的喝法可以同時享受茶香的回甘。威士忌梅酒並不只專屬夏天，在寒冷的天氣裡，加入熱水、蜂蜜和檸檬片，暖身也暖心。無論怎麼喝，讓每個人都能創造出專屬獨有的飲感體驗。

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