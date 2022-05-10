「Mortlach慕赫」攜手奢華頂級鐵板燒「犇」打造酒香縈繞的餐酒饗宴

2021米其林指南官方威士忌合作夥伴Mortlach慕赫，繼推出不斷創造餐酒搭配的「慕星計畫」極致饗宴後，更與多家突破美食想像的頂級餐廳合作，致力為精緻餐飲打造無法超越的境界。五月起Mortlach慕赫分別於三間連續五年蟬連台灣頂級鐵板燒料理「犇 安和本館」、「犇 微風信義」及「犇 極上」攜手合作，活動期間於「犇」享用「晚間料理長套餐」，即可享有慕赫16年單一麥芽威士忌15ml試飲酒酒乙杯。在享用犇嚴選主餐頂級牛排的同時，品酩上一口「Mortlach慕赫16年單一麥芽威士忌」，濕潤鮮嫩的肉品與Mortlach慕赫獨有的醇厚飽滿肉脂風味，互相輝映創造無可比擬的Meaty風味，為美食饕客獻上鐵板燒驚艷的視覺效果之外更豐富口腔的味蕾饗宴。

帝亞吉歐台灣分公司行銷總監呂捷隆Jay表示，Mortlach慕赫作為蘇格蘭斯貝賽區的達夫鎮中首座擁有合法執照的酒廠，擁有200年歷史的傳奇酒廠，憑藉極其複雜的2.81蒸餾工藝，使慕赫單一麥芽威士忌成為調酒師的秘密配方，也是威士忌行家爭相收藏的珍稀逸品。Mortlach慕赫最著名且體積最小的「Wee Witchie小女巫」蒸餾器，正是造就卓越豐富層次口感和獨一無二肉質風味的魅力之處，無論純飲、加水皆具不凡風味的Mortlach慕赫單一麥芽威士忌，更被威士忌權威Dave Broom 譽為「達夫鎮的野獸」。

圖為慕赫犇限定晚間料理長套餐餐點「Prime紐約客牛排」。業者提供

而在台創立逾30年，以極上之姿領航台灣頂級鐵板燒料理的「犇」，以日式料理為精髓並擷取法式創新手法，嚴選高階食材，以豐富的味覺底蘊為特色，運用「煎、煮、蒸、烤、涮」獨一無二的料理手法，推出一系列全新鐵板燒料理，打造台灣最具代表性、獨具一格的高檔鐵板燒品牌。享用美食之餘欣賞師傅行雲流水的熟練技巧，完美展現新鮮食材的絕妙滋味，一次滿足視、聽、嗅、味感官，將匠人精神發揮到淋漓盡致。本次推出的慕赫×犇的限定「晚間料理長套餐」，主餐部分的牛排特別與熊本及北海道和牛牧場合作，全年365天供應不間斷，低溫冷藏熟成18天，品味牛肉密而平均油花的同時，淺嚐一口慕赫16年單一麥芽威士忌，圓潤飽滿的琥珀色酒液包覆著肉脂般鮮甜的醇厚風味，以雪莉貴族Pedro Ximenez與Oloroso浸潤後的雪莉桶100%完整16年熟成，更呈現多層次的輕盈花果風格。鐵板上的肉汁與豐馥的肉脂，堪稱完美的Meaty滋味，使美食饕客在大快朵頤的同時更能深刻享受味蕾的極致饗宴。

圖為慕赫犇限定晚間料理長套餐餐點「澎湖野生大明蝦湖」。業者提供

呂捷隆Jay指出，此次的慕赫×犇的限定「晚間料理長套餐」當中，也展現犇在食材挑選及佐料的堅持和獨特性。「澎湖野生大明蝦 佐第戎蜂蜜芥末醬」，特選澎湖四尾斤野生大明蝦，肉質肥厚飽滿、細緻彈牙，蝦膏濃郁鮮香，並選用法國Maille第戎芥末醬、特級白酒醋、阿里山新鮮蜂蜜熬成特製蜂蜜芥末醬，佐醬完美融合大海鮮味，一口征服味蕾。「魚籽雲丹鳥巢海膽蛋」，主廚將有機生食級雞蛋以62度低溫手法烹調，注入海膽製成的氮氣醬，一旁的小木湯匙更盛放了魚子醬，攪拌均勻後每口都是奢美食材的滋味交融，海膽、魚子醬的澎派鮮味超幸福。

圖為慕赫×犇限定晚間料理長套餐餐點「魚籽雲丹鳥巢海膽蛋」。業者提供

另外「Prime 紐約客牛排」則選用美國Prime等級紐約客牛排，屬於里肌肉和腰脊肉之間的大理石紋牛肉，油花分布均勻，口感柔順，以鐵板高溫鎖住肉汁，再搭配上獨創慢熬牛骨汁，香氣四溢，帶出迷人的醇厚牛油香氣，品嚐不管海鮮或是肉脂豐富的料理，再細品「慕赫16年單一麥芽威士忌」，使得菜色與酒碰撞出更多不同的風味組合，那正是餐酒搭配最耐人尋味之處。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)