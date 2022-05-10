「章‧同‧迎三藝」～蔡俊章 林家同 王迎春聯展

傑出水墨藝術家蔡俊章與藝術家林家同、王迎春等三人，即日起至9月30日在建國科技大學美術館，舉辦「章‧同‧迎三藝」展覽，展出近年精選作品，佛克斯薩克斯風樂團音樂演奏揭開序幕，建國科大校長江金山期盼能將這美的境界透過無國界的網路世界。

江金山表示，前警政署副署長蔡俊章，人稱「警界儒將」，警務生涯中畫筆不輟，他是一手警政、一手繪畫，在警界及藝壇享有盛名。迄今逾55年的習墨生涯，畫作題材多元，山水、花鳥、田園、紫藤、瓜果到蝦蟹無不靈動，尤其畫蝦堪稱一絕，「蔡式墨蝦」享譽華人世界。015年退休後，蔡俊章有時間走訪兩岸及各國名山大川，所到之處皆留下一幅畫作以為紀念，疫情期間，更完成一幅550公分長的《寶島長青圖》巨作。

水墨藝術家林家同畫作擅以大寫意創作為其特色，在具象與抽象之間有著似與不似的藝術展現。林家同近年來的創作屢獲國際大獎肯定，2021年於韓國第55回亞細亞國際大賽展以「心致青雲」創作獲得水墨國畫類組金獎殊榮；2019年更於日本東京都美術館展覽時獲得國際銀質獎，獨特畫風備受矚目。

藝術家王迎春，創作宛如莎士比亞名句「眼睛是您的靈魂之窗」，擅長敏銳觀察光與影同時並存、相生相息變化，創新萬千色彩，其畫作在海內外參展獲獎無數，是現代的藝術才女。其一系列紫色系列意境的油畫作品，更是令人驚豔。

江金山說，本次「章同‧迎三藝」聯展，以蔡俊章、林家同及王迎春三位藝術家的中西繪畫創作為主軸：素有「警界儒將」美譽的蔡俊章博士退休後潛心於中國水墨，畫技精湛、題材多元。

橫跨商界與藝界的林家同博士則擅以「臺灣葛式水墨風格」呈現中國佛、禪二學之無欲無為與自由自在；出身藝術界的王迎春老師更以其油彩將充滿活力的光與影，展現於畫布之上，體現出對「美」的理念與思想。

王迎春說，只有藝術，才能沉澱身心，找回因疫情嚴峻所失去的溫暖及填補內心空虛。

中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會副院長也是康熙健康事業股份有限公司總經理林品陞表示，首先很高興來參加在建國科技大學美術館舉辦的「章同迎三藝」聯展開幕典禮，在疫情嚴峻期間沒想到還是有很多貴賓出席參加，開幕典禮就在浪漫的薩克斯風聲音中展開，接著由建國科大江校長致詞，江校長提到在疫情嚴重期間還有這麼多貴賓好朋友情義相挺不怕死出席真的不容易，李轂摩大師夫婦也出席並致詞，彰化縣政府也派柯參議代表致詞，還有前文建會洪副主委也應邀出席致詞，之後還有一些貴賓致詞。

接著與會人員進行大合照合影留念，品陞也準備了四份禮品，康熙健康公司的「西施纖美餅」，分別送給建國科大的江金山校長、建國科大美術館許文融館長還有這一次的展出畫家前警政署副署長蔡俊章博士以及國藝術中心王迎春副院長，並與他們合影留念。

最後藝術家開始導覽他們的畫作同時接受媒體的採訪與拍照，整個活動就在大家相互交流互動以及幸福快樂的拍照過程中精彩的畫下完美句點圓滿成功。