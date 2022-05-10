華剛茶業獨家端午茶葉禮盒 限定新光三越預購

端午假期即將到來，根據人力銀行調查，茶葉禮盒是上班族心中期待收到的端午禮品之一，也是近期防疫健康考量的極佳選擇！迎接即將到來的端午佳節，百年傳承的華剛茶業推出獨家精選茶禮，內含兩款臺灣特色品種茶：清新奶香的金萱茶來自阿里山產區，茶湯口感溫柔婉約、細緻柔潤；薄荷肉桂的紅茶來自日月潭，茶品滋韻浪漫奔放、豔麗而醇厚，茶葉是大自然的瑰寶擁有多重的風味，細膩品嚐才能體會到箇中風土人文風雅滋味。此款禮盒在百貨龍頭新光三越獨家亮相，預購活動從5/4(三)-5/18(三)，凡在預購期間訂購者加贈限量梨山春茶體驗包，在端午團聚時刻沖泡合適自己的茶品韻味！

金萱烏龍滋味甘醇滑潤、清新秀雅，並帶有天然的淡淡奶香及清爽花香，茶湯色澤透亮且清澈，獨特迷人的風味廣受大眾所喜愛，而烏龍茶本身具有豐富的茶多酚和兒茶素，能幫助消化、刺激新陳代謝，因此非常適合吃完一顆肉粽後來上一杯，去油又解膩。

日月潭紅玉是100%全發酵茶，近年來馳名國際的臺灣獨有紅茶種類，茶湯色澤橘紅明亮，紅茶本身的茶多酚對胃的刺激較小，多酚進到人體後，會氧化成為茶黃素，茶黃素具有促進消化的作用，進而增加食慾，紅玉本身帶有的肉桂蘭花香及薄荷的清涼感，能緩解吃完甜粽後所帶來的甜膩感，並且能讓風味更增添些許層次。

華剛茶業秉持著「茶人精神」對品質毫不妥協的苛求，將茶的韻味發揮到淋漓盡致，精粹在每個細節中，將這美好的台灣精品滋味，在世界各個角落中慢慢地傳頌，也致力推廣臺灣好茶給各年齡層的消費者，從各式茶葉禮盒、精緻茶具到冷泡茶等，透過HGT華剛茶品牌期許走入每個人的生活之中，與台北文華東方酒店、台中日月千禧酒店等五星飯店，以及臺北陽明春天、樂斐Lopfait、台中鹽之華等多家米其林星級餐廳合作，積極推廣「臺灣餐桌茶文化」之生活品味文化體驗，將茶品與餐食結合融入消費大眾各個重要的時空環境與值得紀念的時刻！

華剛茶業連續五屆榮獲農糧署最高評等之「特優五星級」衛生安全製茶廠，近年來也在海內外受到許多茶葉品質及研發創新獎項肯定，2022年榮獲行政院農業委員會「2021科技農企業菁創獎」；2021年首次參與Monde Selection 世界品質評鑑大賞，在全球90多國，共3,100多款特色產品中，勇奪2金1銀的佳績；2018至2020年連續三年獲得法國巴黎AVPA世界茶葉大賽「金獎」；2016榮獲日本世界綠茶大賽雙項「最高金賞」大獎， 2011臺灣十大神農獎等多項國內外大獎，讓消費者對於茶的品質與來源安心、信任及保障，同時證明臺灣好茶不僅深受華人喜愛，更能征服世界廣大民眾的味蕾。

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