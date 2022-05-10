手機通路「地標網通」慶門市開幕 AirPods3僅3990元 犀牛盾、UAG買一送一

在疫情、戰爭、通膨的威脅下，全球手機、平板的供應鏈不穩定導致時有斷貨的情形，台灣知名手機通路業者「地標網通」表示，作為台灣最大的手機通路之一，有責任為民眾的荷包考慮，這次透過分店開幕，特別規劃了五重活動讓民眾搶便宜。

地標網通是belkin與Linksys台灣指定合作通路，兩者皆為蘋果全球指定配件合作品牌，目前iPhone 13、Samsung等現貨齊全，為民眾提供最佳的購機服務。

地標網通挑戰市場最低價格，給顧客最貼心的服務，讓客戶買得安心、用得放心，成為顧客信任的第一品牌。圖／業者提供

地標網通總經理游家佑表示，地標網通成立第一天起即以提供消費者優質產品、透明且實惠價格為優先，面對台幣急貶與通膨來襲，團隊更是戰戰兢兢嚴陣以待。

地標網通總公司對於手機與周邊配件採購皆有豐富經驗，已超前部署因應供應鏈挑戰，當前仍能提供給顧客最多元的手機選擇與最優惠的價格。

地標網通不只在網路與實體都設有銷售通路，目前還持續在全台開設更多據點，服務更多地區的民眾。今年5月就在苗栗竹南、台中公益、台南東寧等地有多個新門市開張營業。為慶祝新門市開幕，各項優惠活動同步登場(見表)

詳細內容可參考開幕優惠活動頁面：https://www.landtop.com.tw/reviews/139

地標網通作為台灣最大的手機通路之一，透過分店開幕特別規劃五重活動讓民眾搶便宜。圖／業者提供

地標網通強調，不只要持續挑戰市場最低價格，也要給顧客最貼心的服務。全台分店皆可現場免費轉移資料，讓顧客無憂無慮地轉換新機；此外，亦保證原廠公司貨、且享有原廠保固，「讓客戶買得安心、用得放心，成為顧客信任的第一品牌。」

地標網通官方網站：https://www.landtop.com.tw/