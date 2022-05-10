手刀搶包！小鳥吃吐司推出抗漲好吃麵包 日賣3000顆 新莊人瘋排隊

國內麵包烘培業商機每年高達千億，各品牌百家爭鳴，究竟有誰能脫穎而出？在這個疫情持續延燒的時代下，小鳥吃吐司反其道而行，業者與民眾疫情相挺，省下民眾荷包的同時也滿足客人的味蕾！

近日新北市新莊地區福壽街上新開幕文輕麵包店「小鳥吃吐司」轟動新莊在地社團，於網路掀起一番討論熱潮，主打現烤麵包，4個僅需一張百元鈔票！比便利商店冷冰冰的麵包還要便宜又新鮮，而吸睛的裝潢風格，儼然成為在地打卡熱點，木質文輕外觀，可愛的巨大吐司印象，以鵝黃色調鮮豔明亮整個店面，讓人不禁一秒置身韓國街頭。

不僅新莊在地民眾，許多新北市民，甚至外縣市民眾不辭千里聞香而來。圖／業者提供

業者表示，小鳥吃吐司聘請擁有50年烘培經驗的金牌麵包師傅親自操刀，將傳統台式麵包精緻度再升級，在疫情期間創造出日賣3000顆麵包傳奇，不過麵包需要經過製作、烘培等繁瑣手續才能上架，小鳥吃吐司面對客人秒殺的情況，每天都需要半降鐵門才能再次補滿架上麵包，供應最好的品質給消費者。

許多人的早餐、下午茶通常都是一顆兩顆麵包帶過，如何省荷包的同時又能品嘗美味？小鳥吃吐司被在地新莊人評為新北CP質最強的麵包店，手刀搶購的抗漲專區，4個只要100元，無論是招牌可頌、奶油條、經典菠蘿通通任選。讓愛吃麵包的朋友，小資族的早餐、午餐、下午茶、宵夜，想吃的時候就能解饞。而其強檔招牌「拔絲鹽可頌」四入僅需100元，外屋內軟的口感，出爐用手撥開還會拔絲的銷魂，實在讓人垂涎三尺！人手4條起的「香酥奶油條」，鹽選進口安佳奶油製作，淡淡奶香，酥脆外層吃到舔手手！

每日現烤現賣的炙燒烤布蕾，更是收服了大小朋友的味蕾，當早餐、下午茶甚至消夜偷嚐一口都適合！圖／業者提供

業者有感而發表示，自己身為新莊人，必然要做出在地最美味好吃的麵包！ 私心推薦外觀樸實、內餡塞進天然香甜蜂蜜的「隱藏版小蜜蜂流蜜小吐司」，一小時賣出200條的美味度絕對要預訂才買得到。還有大小朋友都會愛的「火燄炙燒布蕾」，三個只要100元的超佛價錢，帶有焦糖香氣的烤布丁麵包一不小心整個吃光光。而蔥鹽之花可頌、粉紅莓果皇后吐司、限量豹紋可可菠蘿、 楓糖肉桂捲、脆皮粉紅螺旋酥等也都是每天限量，想要大飽口福的民眾，動作可要快！

小鳥吃吐司

地址：新北市新莊區福壽街128號

營業時間：周一至周日12:00–20:00