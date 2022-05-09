崑山科大「時尚藝廊」啟用 培育全方位時尚娛樂人才

文/葉圳轍

崑山科大斥資近千萬打造的多功能「時尚藝廊」，今（9）日舉行啟用儀式，配合禮聘重量級師資，將可培育全方位時尚娛樂專才，成為南臺灣時尚娛樂人才孵化中心。

在重視實作環境的技職教育環境中，崑山科技大學積極爭取教育部資源建置健全的軟硬體設施，在連續5年榮獲教育部高教深耕計畫，總補助為全國私立科大第一的優渥條件下，大量挹注資源提升學生學習環境，更斥資千萬打造「時尚藝廊」，為培育全方位時尚專才持續建構能量。

據悉，崑山科大透過爭取教育部各項補助，陸續啟用「國際咖啡認證中心」、「烘焙類產線」及提升「時尚美學策展環境」等軟硬體設施，因應日新月異的時尚流行趨勢，以及趕上近年來產品發表朝向結合高互動性、身歷其境的數位體驗等潮流，斥資重金引進先進燈光音響設備，成立精緻的全方位展廳「時尚藝廊」。

該「時尚藝廊」揭牌儀式貴賓雲集，包括時尚教父洪偉明、國際名模暨崑大國際客座教授林韋君、凱渥實業總經理宣美齡、凱渥經紀事業部總經理范清美，及旗下兩位名模洪曉蕾與白彌兒等時尚名人皆出席。崑山時尚學程更帶來精彩時尚秀，包含知名品牌「林莉婚紗」禮服走秀、時尚學程畢業生暨國際四校時裝聯展及復古舞蹈表演，獲得貴賓滿堂喝采。

崑山科大「時尚藝廊」啟用，國際名模林韋君帶領該校同學進行專業的華麗展演。圖/葉圳轍

崑山科大校長李天祥表示，該「時尚藝廊」透過完整的燈光音響控制系統、動靜態展覽場域、整體造型空間及大型LED屏幕，可提供學生進行策展規劃、時尚秀排練、影像設計、燈光控場及時尚秀幕前幕後展演人員學習專業的實習空間，為全國大專院校中獨有的專業展演舞臺。

此外，該「時尚藝廊」功能多元，不僅能用於模特兒走秀、電競活動、作品成果展示等多樣動靜態展演，另搭配先進多環控燈光設備，可依現場活動類型調整不同燈光效果，更設置大型LED屏幕，用於播放成果作品、活動廣告、校園介紹等多媒體影音，聲光及視覺效果大幅提升。

崑山科大時尚學程學生們在伸展台展演表現具備專業水準。圖/葉圳轍

李天祥指出，該校培育人才不遺餘力，不僅提升時尚美學策展環境相關配備，在引進師資上更毫不手軟，自109年與知名的模特兒經紀公司「凱渥實業」簽訂策略聯盟合作協議後，期間邀請時尚教父洪偉明擔任講座教授、國際名模林韋君擔任國際客座教授，秀導王聖芬及多位國際級時尚導師白彌兒、金淵珍、張與辰等人皆蒞校授課，拓增學生學習資源及國際視野，此次透過「時尚藝廊」，將能累積更豐富的實作經驗，快速接軌業界，成為全方位的優秀專才。

崑山行政副校長鐘俊顏指出，該校將持續以高教深耕計畫資源挹注下與凱渥實業進行產學合作，目前已有學生進入凱渥實習，並協助執行全臺首間政府支持的正規時尚娛樂培訓「TDI臺灣夢幻學院」活動，未來也將在時尚藝廊辦理多場公開展演，更鏈結臺南在地時尚品牌，藉由協助廠商策展企劃執行，增進業界實務學習的經驗，達成共好願景，給予學生更寬廣的舞台。