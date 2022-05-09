搶攻端午佳節商機 福容獻福粽禮盒會員最高享88折

端午將至粽香千里，粽子禮盒是佳節必備伴手禮，向親友獻上最誠摯的祝福。福容大飯店推出「福容。粽。」端午福粽禮盒，即日起至6/3限量搶購，每組10顆含6種口味，共1,180元，受到民眾歡迎。

福容大飯店廚藝總監阿基師率領優秀主廚團隊，隆重推出2022年「福容。粽。」端午福粽禮盒，採用台灣在地食材結合師傅高超手藝，製作出秘製排骨酥粽、櫻花蝦鮮肉粽各1入，傳統古早味粽、雪蓮子蛋黃粽、獅子頭鮮素粽、紅豆紫米甜粽各2入，共有6種口味，有甜有鹹、葷素搭配得宜的美味肉粽，滿足全家人的味蕾。

福容大飯店推出多種口味一次滿足，端午送禮自用兩相宜。圖／福容大飯店提供

傳統古早味粽，以完美比例將埔里香菇爆香後，加入Q香糯米、台灣溫體豬肉和鬆軟的大花生，經典餡料融合後，品味傳承；雪蓮子蛋黃粽以飽滿糯米加入豬瘦肉、雪蓮子及鴨蛋黃，獨家調味而成，軟糯可口；滿足民眾口味的櫻花蝦鮮肉粽，以大火快速拌炒酥脆櫻花蝦及Q軟滷肉，鹹香四溢；獅子頭鮮素粽，選用養生聖品雪蓮子搭配頂級素紅燒獅子頭與埔里香菇入餡，健康低油少鹽，鮮甜養身。

雪蓮子蛋黃粽採獨家調味而成，軟糯可口。圖／福容大飯店提供

今年首推的秘製排骨酥粽採用古法製作，特選排骨酥香氣十足不油膩，配上滷入味的鵪鶉蛋、雪蓮子等頂級食材，以獨門配方秘製，匠心獨具；受到大人小孩歡迎的紅豆紫米甜粽，口感層次豐富，綿密香甜，嚴選台灣紫米搭配紅豆，甜而不膩，還帶有紅棗及蔓越莓的酸甜果香。福粽遵循傳統手法且用料實在，澎湃內餡，讓人欲罷不能。

紅豆紫米甜粽口感層次豐富，綿密香甜。圖／福容大飯店提供

福粽禮盒每組1,180元，即日起至6/3限量搶購，5/5起可取貨。福容會員可享專屬優惠，新福級95折、銀福級9折、金福級88折；訂單達10組以上則享9折、50組以上享85折、100組以上享8折，購買福粽禮盒附贈時尚保冷袋，送禮有新意，裡子、面子都可兼顧。今年端午福容大飯店的福粽禮盒是民眾的首選，讓濃濃粽香與最深的祝福傳遞給最愛的家人與好友。詳情可洽詢官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/news-detail/1212/