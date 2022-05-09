漢光蔬果區域冷鏈物流中心 動土

國內首座區域冷鏈物流中心 提升產銷品質 開啓保鮮機制里程碑

行政院農業委員會為建立國內農、漁、畜產冷鏈物流基礎設施與營運能力，自去（110）年起推動「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」中長程計畫，在農糧部分規劃於全臺設立2處旗艦物流中心（桃園及屏東）及5處區域冷鏈物流中心（雲林、嘉義、臺南、高雄及屏東）。5月8日農委會陳吉仲主任委員及立法院劉建國委員受邀出席首座區域冷鏈物流中心在雲林縣的漢光果菜生產合作社舉行動土儀式，為國內農產品保鮮機制，開啟新的里程碑。

農委會表示，為提升農產品保鮮能力，減少損耗，翻轉農產品產銷結構，除規劃輔導設置冷鏈物流中心，並將補助農企業、農民團體及批發市場等建置從產地到市場之冷鏈物流基礎設施，以提高農產品品質及確保食品衛生安全，保障農民收益，從根本解決產銷失調問題。

農委會進一步說明，漢光蔬果區域冷鏈物流中心完工後將可協助雲林地區農民及農民團體所生產的生鮮蔬果，於低溫環境中進行採收後預冷、理集貨、清洗、分級、包裝等作業，並透過全程保鮮配送到全聯、大潤發、好市多、楓康等各大賣場通路，不僅提升產銷品質，提供消費者新鮮與安全的農產品，並可在產銷失衡時發揮調節供貨功能，協助穩定國內農產品價格。

農委會表示，漢光果菜生產合作社是國內極具規模的生鮮蔬果供應業者之一，擁有社員達243名，生產面積近200公頃，年蔬果運銷量超過2萬5,000公噸，是國內蔬果導入產銷履歷驗證的先驅，近來結合各產業策略聯盟增進產品優質化、多元化，提高產銷效率，續將結合冷鏈物流成為推動策略聯盟及產銷履歷之標竿。另109年在農委會的媒合下，與國內百位青農簽約契作生產通過產銷履歷、有機驗證的安心溯源農產品，並協助銷售；該合作社進一步規劃推動「四心一平台」計畫，包含建置產地冷鏈物流中心、區域農產品加工中心、有機農產品分裝截切中心、化學自主檢驗中心及E化商務平臺，本次興建冷鏈物流中心即為該項計畫之重要核心工作。因此未來透過漢光蔬果區域冷鏈物流中心將雲林地區及鄰近縣市生鮮蔬果配送到各市場通路，讓國人能吃到產地直送的新鮮農產品，創造生產端、通路端與消費端三贏的產銷供應鏈，達成推動冷鏈物流及品質確保計畫之最大目的。