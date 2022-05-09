台灣經貿網聯手Meta 搶占B2B元宇宙商機

外貿協會台灣經貿網於5月6日在全亞洲第一座「元宇宙XR Hub Taiwan」啟用典禮中，宣布年度合作計畫，Meta與外貿協會之台灣經貿網（國際貿易局委辦）將合力建構虛擬的「台灣經貿網元宇宙未來館」。外貿協會台灣經貿網藉由與Meta合作，初探未來五到十年後，元宇宙貿易商品展示雛型。

外貿協會表示，未來這個概念館發表後，也宣示台灣經貿網進入元宇宙時代。未來將逐漸在元宇宙發展數位貿易，促成商機媒合；等於幫助台灣廠商運用元宇宙概念，尋找商機，提供供應商與買主全新的洽談體驗。

疫情重塑商業模式，外貿協會與Meta將力助台灣企業準備下一波數位轉型，為邁入元宇宙超前部署。外貿協會與Meta將合力建構虛擬的「台灣經貿網元宇宙未來館」，向全球展現頂尖的MIT商品，也讓臺灣未來的數位商務展示不再只侷限於實體或線上2D模式，在升級強化的元宇宙場景中互動交流，初探未來五到十年後元宇宙中商品展示的雛型樣貌。

台灣經貿網將在「台灣經貿網未來館」模擬未來元宇宙中商品展示的情境，參觀者不但可以與優質的台灣中小企業直接交流，透過完成特定任務，還可獲得獨家或限定的紀念品。期盼未來逐步引流貿易商機，成為新型態的線上貿易洽談、展示與交易新體驗場域。此一下世代商展示範體驗，可望讓傳統實體交易走到虛擬元宇宙，再從虛擬走回現實跨境交易。

外貿協會副秘書長李惠玲表示，疫情加速許多企業邁向數位轉型，面對元宇宙來勢洶洶，企業需快速應變。今（2022）年外貿協會台灣經貿網不僅與Meta合作，探詢未來商品展示的雛形，外來也將透過多元管道異業結盟，搭配貿協既有展覽通路，強化升級台灣經貿網擔任數位貿易平台的功能，擴大企業外銷力道，加強台灣數位貿易實力。

台灣經貿網近年求新求變，導入多項數位內容AI生成與數位行銷新服務，幫助會員廠商度過疫情，商機滾滾而來。今年台灣經貿網除更加強量身打造的顧問式一對一數位行銷輔導、站內外行銷資源導流及專屬優化電商經營外，更加入企業專屬Avatar-產品解說影音生成 DIY、關鍵字廣告自操輔導等新服務，提供一站式解決方案，協助我商輕鬆發展數位貿易。