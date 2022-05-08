2022三花TPGA錦標賽圓滿完賽 洪健堯成功連霸

今年台巡第一場大賽-「2022三花TPGA錦標賽」，於淡水的台灣高爾夫俱樂部圓滿閉幕！年輕名將洪健堯以當日低於標準桿4桿的68桿(四回合總桿280桿)，3桿桿勝差成功連霸，除了贏得150萬冠軍獎金，還額外獲得三花棉業創辦人施純鎰董事長加碼連霸獎金50萬，等於一口氣贏得200萬元獎金！這是他在連續七年由台灣三花棉製業公司冠名贊助該賽的第5冠，也因此平了賽史最多冠紀錄(6冠)。林冠伯今天奮力追趕，最後獨居亞軍；地主長春選手52年次呂文德位居第三；葉昱辰與李玠柏則是並列第四名。

洪健堯在第18洞確定奪冠後，三花棉業董事長施純鎰趨前為他潑水慶賀。圖／鍾豐榮提供

決賽日風和日麗，吸引不少觀眾與球場會員到場觀戰，除了台灣三花棉製業公司創辦人施純鎰董事長親自來到球場之外，另如仰德集團董事長許育瑞、台豐球場董事長林伯實夫婦、台灣高爾夫俱樂部會長陳彥豪夫婦、三花基金會執行長施貞菲等亦都在場上為選手們加油。未能到場的高球愛好者則是透過主辦單位貼心提供的網路直播，有如身歷其境地參與了整場賽事。去年恰在5月舉辦的三花TPGA錦標賽因疫情嚴峻而在三回合後提前結束，今年則是在強化人員和防疫管控包括參賽球員都需通過快篩始能參賽前提下，比賽如常舉行並順利閉幕，不僅顯示運動賽事得能照常舉辦，也同步彰顯了用運動健身抗疫的積極意義。