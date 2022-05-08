日本人氣手工精品「錫」捲台灣 能作台灣品牌概念店正式開幕

全球首創純錫鑄造品牌能作｜NOUSAKU進駐台灣，於5月7日在台北大直開幕第一間海外品牌概念店，呈現日本原裝100％純錫工藝。

能作在2003年成為世界第一個用100％純錫鑄造精品的品牌，從此打造出純錫精品在日本的銷售紀錄，這次能作台灣概念店除了經典的人氣商品之外，亦同步展售日本X台灣設計師聯手推出的限定系列商品。能作致力於讓追求質感的生活潮人，不用出國也能體驗日本靜謐純熟的百年工藝，一探金屬工藝精品的絕代風情。

日本Koizumi Studio小泉誠設計師以「一個屋簷下」空間規劃展開發想，在台灣築起「能作的家」，並由台灣無氏製作Pili接棒，透過「聚」與「疊」的概念創造展示與體驗共存的情境平台，台日的設計聯合，將能作「素材本身之美」淋漓展現，打造出貼近生活、以金屬傳達心意的高雅空間。

對此，社長能作克治表示：「能作往後會繼續努力深化台灣與日本的工藝文化交流，也感謝大家的支持，讓品牌概念店能在疫情中順利開幕。」

為了增進台日設計師交流，能作海外第一間品牌概念店開幕特別與台灣設計師無氏Pili合作，將日本百年精工結合東方傳統文化，攜手打造獨屬於台灣的限量商品系列，透過錫製精品傳遞相知相「錫」的祝福。

除了台灣限定系列作品以外，能作台灣品牌概念店亦展售來自日本設計的經典熱銷商品，包括飲用飲品風味更佳的100％經典純錫杯、拋光精細呈現高雅光澤的曾呂利花瓶、延伸錫金屬柔軟特性的魔術置物籃、具有澄澈音色的風鈴以及獨具日本風情的金箔富士山風情杯等。