母親節就是要寵愛媽咪 醫美保養成新選擇

母親節即將到來，是否還在煩惱要送辛苦的媽媽什麼禮物呢？有醫美診所業者指出現在越來越多人會選擇醫美保養來當作母親節禮物，甚至帶著媽媽一起來諮詢療程，隨著歲月的增長，皮膚老化鬆弛下垂，不管是因為膠原蛋白的流失，還是老化造成的皺紋，都是肌膚面臨的大敵。想讓肌膚拉提緊實，但又希望不要有漫長的恢復期，因此像是非侵入式的電音波療程就成為熱門項目之一，而專業醫師也提醒，治療前須做好術前評估與溝通，選擇並制定適合的療程，才能讓美麗更加分。

第三代海芙音波藉由高能量聚焦超音波技術將能量聚焦到皮膚深層，刺激緊縮來達到拉提效果。圖/業者提供

高雄星和診所的劉勇甄醫師表示，臉部皺紋鬆弛問題除了微整形之外，也可以透過非侵入式的電音波來改善，當中像是探頭種類多樣、有助於針對不同肌膚厚薄度、下垂症狀進行治療的第三代海芙音波拉提就滿受到消費者青睞，它是藉由高能量聚焦超音波技術將能量聚焦到皮膚深層，刺激緊縮來達到拉提效果，讓臉部線條輪廓更加好看，六種探頭的多元設計，可達到客製化的拉提效果。此外，第三代海芙音波通過台灣TFDA、韓國KFDA與歐盟CE認證，在安全性方面是有保障的，許多消費者也開始將它納入定期保養。

不過醫師還是提醒，治療前須由專業醫師來評估肌膚狀況，做好術前評估與溝通，選擇並制定適合的療程，並且確認診所使用的機器是原廠正貨，才能美的到位。以第三代海芙音波拉提來說，消費者可簡單透過幾個地方來辨別原廠正貨，包括儀器機身跟把手上的仿偽標籤、施打卡匣上的仿偽標籤、施打診所的原廠認證書。使用到假貨或來源不明的機器探頭，除了可能無法達到預期效果外，能量的不穩定更有可能對肌膚造成傷害，也千萬別以價格為唯一考量，以免得不償失。