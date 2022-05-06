安心寵愛媽咪 大倉久和大飯店推母親節外帶饗宴
溫馨五月卻逢疫情擾局，大倉久和大飯店貼心推出外帶母親節饗宴，提供消費者安心卻不失誠意的餐點組合，用外送星級美食對親愛的媽咪獻上最深的愛意。
大倉久和大飯店嚴選當季新鮮食材，5/7及5/8精心準備宛如珠寶盒的 「頂級二重盛」 ，由總料理長藤村真廣率領日籍與台籍主廚團隊掌勺，以美味與誠摯款待媽咪的心意，讓一家人放心沉醉於美好的食光。第一重為伊勢海老鬼瓦燒及活鮑魚醬油燒及和牛照燒；第二重為蟹肉甲羅揚及帆立貝天婦羅，主食搭配由穴子、草蝦、松葉蟹及鮭魚卵製作的散壽司，贈送手作和菓子4個。每組2至4人份6,000元，詳請可查詢：https://reurl.cc/Erp6Zn或訂購專線：(02)2181-5137。
連續3年榮獲米其林餐盤推薦的「桃花林中華料理」，推出原價10,000元片鴨饗宴組5人份，母親節外送優惠8,888元。全套共有10道主廚拿手佳餚，包含港式片皮鴨半隻、吉品醬蒸大沙公、薑蔥醬九孔鮑及芒果沙拉原隻龍蝦等，6,000元以上享10公里內免費外送，讓賓客能輕鬆享用星級招牌美味，與家人宅在家安心防疫，樂享山珍美饌，詳情可查詢：https://reurl.cc/x9OvON或訂購專線：(02)2181-5136。
The Nine烘焙坊母親節推出「金黃仲夏」，以血橙芒果凍、香橙柚香乳酪慕斯與芒果乳酪慕斯交織紛呈，創作靈感來自刻畫母親養育子女的心情寫照，果香滋味蕩漾，獻給酸甜銘心的美好日子；金黃色的耀眼外形，猶如仲夏夜的光芒閃爍，問暖深刻的情感永遠難忘，身為女人也是母親，都是最動人的你。5吋售價680元，8吋售價1,400元，即日起開放預購，產品新鮮製作、敬請於三天前預購，5月31日前可供取貨。詳情可查詢：https://reurl.cc/x9OvEN或訂購專線：(02)2181-5138。