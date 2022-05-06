百富過桶系列再添力作「百富16年法國皮諾甜酒桶」 限量首發新上市

遵循傳統製酒工藝的「百富單一麥芽威士忌」，百年以來秉持「一心一藝」品牌精神，謹守每一道製酒工序，悉心成就一瓶瓶工藝結晶。在首席調酒師大衛史都華的帶領之下，開創了突破威士忌製酒規則的「過桶工藝」，不僅為威士忌產業帶來顛覆性的改變，更積極探索各種過桶風味的可能。今年百富再次突破風味的極限探索，與酒廠團隊歷經8年的尋覓與研究下，終於打造出百富第一款以法國皮諾甜酒桶過桶的全新威士忌「百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」，以法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富經典蜂蜜風味再次昇華，增添清甜水果香氣，同時伴隨著蜜柚、細緻蜜餞及薑根的辛香層層堆疊，尾韻清爽順口，又是一款不容錯過的全新經典作品。

圖為「百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，融合青草及蜜蘋果甜味香氣，濃郁的檸檬皮與蜜柚甜香，伴隨著細緻的蜜餞甜及辛香的薑根風味口感，餘韻清爽順口，齒頰留香。業者提供

格蘭父子台灣分公司行銷總監陳瀅如表示， 1980年代，百富首席調酒師大衛史都華為了創作風味層次更豐厚、獨特的威士忌，在酒窖進行長時間反覆實驗，最終發明使用兩種橡木桶換桶熟成的技術，透過將威士忌置於傳統橡木桶中熟成數年後，再移置另一種橡木桶中進行過桶二次熟成，此「過桶工藝」成功為酒液帶來豐富層次及細膩滑順口感，系列商品「百富12年雙桶DoubleWood」、「百富加勒比海蘭姆桶14年」及「百富21年波特桶PortWood」，百富過桶系列威士忌不僅廣受歡迎，更開拓了威士忌產業的風味疆域，帶來劃時代影響。百富過桶系列臻於完美，各款威士忌皆蘊含百年傳承的傳統製酒技藝、一心一藝的匠人精神，並藉由過桶工藝綻放獨特魅力，四款極致之作，帶給品飲者更具層次的極致風味，值得細細品酩。

圖為台灣格蘭父子行銷總監陳瀅如(右)與百富品牌大使沈宇軒(左)一同宣布「百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」正式登台上市。業者提供

百富品牌大使沈宇軒則表示，百富過桶系列的最新力作「百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」，靈感源於百富美國品牌大使的一趟歐洲之旅，因在旅途中嘗試了來自法國干邑區的開胃酒對之難以忘懷，便向百富首席調酒師大衛史都華提議使用皮諾甜酒桶來過桶的建議，在爾後的八年裡，大衛史都華和百富團隊致力於尋找出最優質的橡木桶，在不懈追求與試驗後，終於實現理想中的過桶風味，於2022年正式推出這款令人驚奇的過桶系列全新生力軍。「百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」是百富首次使用來自法國皮諾甜酒桶過桶，威士忌先在傳統橡木桶中陳年至少16年後，再以皮諾甜酒桶過桶數月，進行二次熟成，以經典蜂蜜風味為基調，綴以清甜花果如蜜柚、天竺葵花香、細緻蜜餞及嫩薑香氣，尾韻清爽順口，齒頰留香、令人著迷。

圖為百富過桶系列單一麥芽威士忌，皆運用「過桶工藝」讓系列酒款在百富經典的蜂蜜風味基調之上，又各自擁有獨特風格。業者提供

更多百富過桶系列資訊，請參考：https://tw.thebalvenie.com/our-whisky-range/core-range

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)